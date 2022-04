Novo filme da franquia "Jogos Vorazes" ganha data de lançamento

Há dez anos, o primeiro filme da franquia "Jogos Vorazes" estreava nos cinemas. Contando a história de Katniss Everdeen, uma jovem que inspirou coragem, esperança e revolução no país fictício Panem, a saga baseada nos livros de Suzanne Collins conquistou US$ 2,9 bilhões em faturamento, sendo a vigésima franquia de maior bilheteria da história. Hoje, quase sete anos após o lançamento do último filme, o universo de Panem está prestes a ganhar uma nova produção cinematográfica.

Na noite de quinta-feira, 28 de abril, a produtora da franquia, Lionsgate, revelou durante a CinemaCon que o novo livro escrito por Collins, “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” ganhará um filme. Lançada em 2021, a obra se passa muitas décadas antes do nascimento de Katniss. Dessa vez, a trama é focada em Coriolanus Snow, que nos filmes originais é o tirano presidente de Panem.

No ano da décima edição dos Jogos Vorazes, Snow é apenas um jovem de 18 anos que passa por dificuldades financeiras na família como consequência da terrível guerra que assolou o País. No entanto, ele precisa manter as aparências em meio a vida luxuosa dos outros moradores da Capital. Até que surge uma oportunidade capaz de mudar sua vida.

Para a décima edição dos jogos, a Capital insere os mentores na competição. Eles são escolhidos entre jovens da Academia da cidade para orientar os tributos. Snow é um dos escolhidos e vê a oportunidade como uma chance de ganhar uma bolsa para a faculdade e melhorar a condição de vida de sua família. No entanto, ele acaba ficando com Lucy Gray, uma garota do distrito 12 que não parece ter grandes chances de vencer.

Durante sua trajetória de Snow para se provar em meio a elite de Panem e mover esforços para tornar uma jovem do distrito 12 a campeã da edição, o público poderá conhecer a verdadeira face do personagem que décadas depois assumiria a presidência de Panem, sendo responsável por tanta crueldade no país.

O longa está previsto para estrear nos cinemas em 17 de novembro de 2023. Francis Lawrence, diretor de “Em Chamas” (2013), “A Esperança – Parte 1” (2014) e “A Esperança – Parte 2” (2015), assume a direção da nova produção. O roteiro é assinado por Suzanne Collins e Michael Arndt, vencedor do Oscar pela comédia dramática “Pequena Miss Sunshine” (2006), e Michael Lesslie. O elenco ainda não foi divulgado.

