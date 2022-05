Netflix cancela 'Pearl', animação de Meghan Markle

A Netflix cancelou uma série de animação criada por Meghan Markle em um corte de custos da plataforma após resultados decepcionantes no primeiro trimestre.

O cancelamento foi confirmado nesta segunda-feira, 2, em um e-mail da gigante do streaming à AFP. A série, na qual uma menina de 12 anos se inspira em figuras históricas femininas, foi anunciada em julho de 2021.

A medida obedece às "decisões estratégicas da Netflix sobre as séries de animação", informou a plataforma, que também suspendeu outras produções infantis, como "Dino Daycare" e "Boons and Curses".

Markle e o príncipe Harry assinaram um contrato de produção de conteúdo para a Netflix após abandonarem suas obrigações como membros da realeza britânica. O casal, que se mudou para a Califórnia, criou a empresa Archewell Productions, em homenagem a seu filho Archie. Em 2020, Harry e Meghan anunciaram a produção de uma série documental sobre os Jogos Invictus para veteranos feridos criados pelo próprio príncipe.

A Netflix disse que a Archewell Productions "continua sendo uma parceira valiosa e que estão trabalhando juntos em vários projetos, incluindo a próxima série documental Heart of Invictus". Em abril, a Netflix informou uma redução do número de assinantes pela primeira vez em uma década, o que provocou uma queda no preço de suas ações.

A empresa da Silicon Valley informou que fechou o primeiro trimestre do ano com 221,6 milhões de assinantes, uma queda de 200.000 em relação ao quarto trimestre de 2021. A Netflix atribuiu a queda à suspensão de seu serviço na Rússia após a invasão da Ucrânia por tropas de Moscou.

