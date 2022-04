McDonald's: McPicanha sem picanha será retirado de franquias no Brasil

O McDonald's anunciou que irá retirar a linha de sanduíches McPicanha de suas filiais no Brasil. A partir desta sexta-feira, 29, a rede de fast food não servirá mais os dois itens da linha Novos McPicanha em nenhuma das suas lojas no Brasil.

A decisão foi tomada em resposta às notificações do Procon e do Ministério Público, ambos no estado de São Paulo. Os órgãos pediram esclarecimentos sobre a carne utilizada na produção dos hambúrgueres, se é ou não produzida com carne de picanha, de acordo com o que aparece nas propagandas.

O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) também abriu um processo de investigação contra o McDonald's.

O que diz o McDonald's sobre o McPicanha sem picanha?

"A partir desta sexta-feira (29), estamos retirando do cardápio os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha”, em todos os restaurantes no país. Esclarecemos que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” teve esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas e informamos que estamos avaliando os próximos passos."

Como foi descoberto que o MCPicanha não era picanha?

Tudo começou com uma postagem do blog "Coma Com os Olhos" no Instagram, que denunciou a ausência do corte de picanha no hambúrguer vendido como "McPicanha" na rede McDonald's. De acordo com a legenda do post: "A tal carne de picanha, internamente chamada 'carne pic', foi descontinuada. E desde o dia 05/04/2022 todos os restaurantes da rede foram notificados pela matriz que deveriam passar a usar a carne 3.1, ou sejam a carne da linha Tasty."

Após a denúncia, o McDonald's admitiu que os sanduíches poderiam não conter picanha bovina em sua composição. O estabelecimento tem até o dia 2 de maio para responder à intimação do Procon-SP com a tabela nutricional dos sanduíches e documentos que comprovem a feitura dos testes de qualidade, processo correto de manipulação, acondicionamento e consumo dos produtos.

A empresa tem 10 dias para responder ao Ministério Público sobre se o produto tem picanha e se ocorreram alterações na composição do hambúrguer. "Na ausência, sendo o produto apenas 'saborizado', a empresa deve informar os ingredientes envolvidos na composição do hambúrguer e se de alguma forma o consumidor foi informado da falta de picanha", completa a pasta.



Com informações do portal G1

