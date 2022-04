K-pop: Blackpink fará comeback em junho, afirma site

Depois de quase dois anos de pausa desde o lançamento do disco "The Album", o grupo de k-pop Blackpink deve fazer seu comeback em junho

O Blackpink deve fazer seu comeback em junho, após quase dois anos de pausa desde o lançamento do disco “The Album”. As informações foram divulgadas em um artigo do Naver, plataforma sul-coreana.

A data ainda não foi confirmada, mas as integrantes já anunciaram que estão se preparando para novas músicas em publicações recentes nas redes sociais. Em conversa com uma fã em fevereiro, Jennie disse que estava treinando para o retorno.

O grupo de k-pop feminino Blackpink é formado por Jennie, Lisa, Jisoo e Rosé. As quatro artistas também focam em suas carreiras solo, que variam entre projetos de música, de moda e de audiovisual.

O último disco foi “The Album”, que contém singles como “Ice Cream”, com Selena Gomez, “How You Like That”, “Pretty Savage”, “Lovesick Girls” e outros.

O quarteto também tém outras canções populares, como “Kill This Love”, “Boombayah”, “DDU-DU-DDU-DU” e “Whistle”. O Blackpink é um dos mais famosos grupos da terceira geração do k-pop e é agenciado pela YG Entertainment.



