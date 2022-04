Dilma Rousseff é a próxima entrevistada do podcast Mano a Mano

A segunda temporada do podcast original Spotify Mano a Mano traz nesta quinta-feira, 28, seu sexto episódio com uma conversa entre Mano Brown e a ex-presidente Dilma Rousseff. Nele, Dilma faz revelações sobre sua infância e a relação com a família, conta com detalhes seu interesse pela militância e pelo combate às injustiças sociais. Escute grátis no aplicativo.

Mano Brown já entrevistou em seu podcast o rapper, apresentador e escritor Emicida, a cantora Jojo Todynho, o cantor e ator Seu Jorge, o cineasta Jeferson De, os humoristas Felipe Kot e Yuri Marçal, e o neurocientista Sidarta Ribeiro.

A primeira temporada deste podcast Original Spotify também contou com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o episódio mais escutado no Spotify no Brasil em 2021, além do vereador Fernando Holiday, da cidade de São Paulo.

No podcast Mano a Mano, muitos assuntos da atualidade ganham espaço e geram debates. Como exemplo, na participação do ex-presidente Lula temas como racismo, erros do PT, governo Bolsonaro, e a juventude do país foram abordados. “Você fez quase um milagre no Brasil, mas os jovens não te conhecem ainda”, afirmou Brown na entrevista sobre Lula.

Com direção criativa de Spotify Studios e Gana e produção de Spotify Studios, MugShot e Boogie Naipe, Mano a Mano tem episódios inéditos todas às quintas-feiras, grátis, só no Spotify.

