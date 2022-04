Ezra Miller é detido novamente no Havaí menos de um mês depois de ser preso

O ator estadunidense Ezra Miller, conhecido como o personagem The Flash nos filmes da DC Comics, foi preso no Havaí nesta terça-feira, 19. De acordo com a polícia do local, o artista teria ficado "enfurecido" ao ser convidado a sair de uma festa privada e, então, jogado uma cadeira em uma mulher de 26 anos, atingindo-a na testa e ferindo-a com um corte na região. Esta é a segunda detenção do artista em menos de um mês: em 29 de março, ele causou confusão em um bar e foi detido por conduta imprópria.

Ainda conforme informações oficiais do Departamento de Polícia do Havaí, a vítima teria recusado tratamento para a lesão. O incidente teria ocorrido à 1 hora da madrugada (horário local) e Ezra foi preso à 1h30. Já às 4h05, Miller foi liberado e a polícia irá realizar uma "investigação mais profunda".

De acordo com o jornal Hawaii News Now, horas antes da nova prisão, o ator esteve presente em um julgamento virtual referente à prisão de março, no qual não contestou a acusação e concordou no pagamento de multa.

Após a primeira detenção, executivos da Warner Bros. e da DC decidiram "pausar" futuros projetos com o ator. Não há, ainda, informações sobre novas consequências na carreira do artista após a nova prisão.

