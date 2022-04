Warner Bros. e DC decidem suspender projetos com Ezra Miller após prisão

Além de "The Flash" - previsto para estrear em 2023 -, Miller é um dos protagonistas presentes no elenco de "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore"

O ator Ezra Miller pode ter que deixar à força seu papel como Barry Allen nos filmes do herói “The Flash” após ter sido preso no Havaí acusado de agressão e de causar desordem em um bar. Segundo a revista Rolling Stone, executivos da Warner Bros. e da DC se reuniram em 30 de março e chegaram ao consenso de “pausar” futuros projetos com o ator, incluindo possíveis aparições em outros filmes do universo cinematográfico estendido da DC. A decisão também afetaria sua participação na franquia de “Animais Fantásticos”.

Sobre o assunto Animais Fantásticos: Com Maria Fernanda Cândido, novo trailer é divulgado

Ezra Miller, ator de "The Flash" e "Animais Fantásticos", é preso no Havaí

Bruce Willis se afastará da carreira por doença cognitiva

Até a publicação desta matéria, “The Flash” não havia sofrido alteração de data devido ao que ocorreu com o ator. Ainda de acordo com as fontes ouvidas pela Rolling Stone, Ezra Miller chegou a apresentar comportamento instável ao longo das gravações do longa, sendo relatados episódios de descontrole por parte do artista. “Ele tinha um pensamento na cabeça e dizia: ‘não sei o que estou fazendo’”, contou uma fonte à revista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que ocorreu no Havaí, por sinal, não foi o primeiro e único problema enfrentado - e causado - pelo ator. Há dois anos, Ezra esteve nos holofotes de forma negativa após circular pela internet um vídeo que mostrava o profissional segurando uma fã pelo pescoço após uma brincadeira. Na gravação, ele ainda a derruba no chão e grita com a mulher.

Além de “The Flash” - previsto para estrear nos cinemas em junho de 2023 -, Miller é um dos protagonistas presentes no elenco de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, que será lançado no Brasil em 14 de abril. O longa-metragem relacionado ao universo de Harry Potter também é uma produção da Warner Bros.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.







Tags