Rodrigo Mussi tenta sair de UTI, mas é contido pelos médicos

Após apresentar melhora em seu estado de saúde, Rodrigo Mussi tentou deixar o hospital onde está internado, na última segunda-feira, 18 de abril, mas foi contido pelos médicos. O ex-BBB se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde está se recuperando do grave acidente de carro que sofreu no dia 31 de março.

Através do Instagram, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, revelou que o ex-BBB tem pedido para sair do hospital. "Ele teve que ser medicado porque tentou sair da cama, enfim, quer ir embora… Então, isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão: mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias", explicou.

Sobre o assunto K-pop: sem informações do alistamento, BTS anuncia comeback para junho

Kendrick Lamar anuncia seu quinto álbum "Mr.Morale & The Big Steppers"

Booktuber Ju Cirqueira lança romance de estreia "Vivendo nas Entrelinhas"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do desejo de Rodrigo, não há previsão para ele deixar a UTI. “Ele está com bastante catarro também, ele está tossindo bastante. Então, vão proceder com uma radiografia do pulmão, para saber como ele está”, disse Diogo.

Anteriormente, o irmão do ex-BBB já tinha dado detalhes sobre a recuperação dele. Em entrevista à revista "Quem", Diogo contou que o irmão sempre reage quando fala do sobrinho Luca, acariciando ou apertando sua mão.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags