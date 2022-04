"Pantanal" tem maior aumento de audiência de "novelas das 9" desde 2000

No período das três semanas que se seguiram à exibição do primeiro capítulo, "Pantanal" teve registro de 27,2 pontos de média do Ibope para domicílios na Grande São Paulo

A novela “Pantanal” vem colecionando marcos de audiência desde a sua estreia na TV Globo em 28 de março. Responsável pelo melhor índice no “horário nobre” na emissora em sete meses e também por “impulsionar” a quantidade de espectadores do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) quando foi ao ar pela primeira vez, a produção se tornou a líder do ranking de “novelas das nove” que mais tiveram crescimento de audiência nas primeiras três semanas de exibição em relação às suas antecessoras. O levantamento considera as tramas veiculadas nesse horário desde 2000.

No período das três semanas que se seguiram à exibição do primeiro capítulo, “Pantanal” teve registro de 27,2 pontos de média do Ibope para domicílios na Grande São Paulo, o que representa um crescimento de 22% em relação à média de audiência da novela “Um Lugar Ao Sol”, sua antecessora, que teve a marca de 22,3 de média de audiência geral ao longo do tempo em que foi transmitida. Os dados da Kantar Ibope acessados pelo portal NaTelinha, do Uol, equivalem ao recorte temporal de 28 de março até a última segunda-feira, 18.

Sobre o assunto Remake de Pantanal: "Encontro de Jumas" nos bastidores da nova novela

Novela "Pantanal" revisita cenários e personagens em nova versão da Globo

Novela Pantanal: onde assistir, horário e elenco do remake da TV Globo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com essas informações, é possível apontar que a produção de Bruno Luperi baseada na obra original de Benedito Ruy Barbosa lidera o ranking das “novelas das 9”, já que a vice-líder, “A Dona do Pedaço” (2019), teve aumento de audiência de 13% em relação à trama anterior, “O Sétimo Guardião” (2018).



Na sequência, empatada com a segunda colocada, surge “A Força do Querer” (2017), que foi antecedida por “A Lei do Amor” (2016). Para se ter noção do feito de “Pantanal”, a quarta posição do ranking, “Fina Estampa” (2011), substituta de “Insensato Coração” (2011), registrou crescimento de 6% no recorte apontado.

Confira o top 10 do ranking:

Pantanal (2022): crescimento de 22% de audiência A Dona do Pedaço (2019): crescimento de 13% de audiência A Força do Querer (2017): crescimento de 13% de audiência Fina Estampa (2011): crescimento de 6% de audiência Mulheres Apaixonadas (2003): crescimento de 5% de audiência Império (2014): crescimento de 5% de audiência Velho Chico (2016): crescimento de 3% de audiência Senhora do Destino (2004): sem alteração significativa de audiência, tanto positiva quanto negativa Amor à Vida (2013): sem alteração significativa de audiência, tanto positiva quanto negativa A Regra do Jogo (2015): sem alteração significativa de audiência, tanto positiva quanto negativa



Como funciona o sistema de ponto de audiência?

O sistema de ponto é realizado pela Kantar Ibope Media para quantificar a audiência televisiva. Cada ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida. Portanto, a representatividade do valor do ponto é atualizada todos os anos. Em 2022, o valor unitário do ponto no cenário nacional equivale a 258.821 domicílios e 713.821 indivíduos.





Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags