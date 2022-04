Banda sul-coreana 2Z faz primeira turnê no Brasil com passagem em Fortaleza

Destaque do pop rock coreano, a banda sul-coreana 2Z virá ao Brasil pela primeira vez em 2022. Com a turnê "A Crash Landing", o quinteto realizará um show em São Paulo e sessões de autógrafos em Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro durante o mês de junho.

Criado em 2020, o grupo é composto por Ho Jin, Ji Seob, Jung Hyun, Bum Jun e Zunon. Com influências em Thin Lizzy, Motley Crüe e U2, a banda já lançou um álbum, três EPs e três singles digitais. Eles também são responsáveis pela trilha sonora do dorama "Behind Cut".

Além disso, são conhecidos por publicar covers de hits do k-pop em versões mais pesadas. Recentemente, o quinteto lançou um cover de "A Queda", música da drag queen brasileira Gloria Groove.

O grupo chega no Brasil dia 11 de junho, começando com uma sessão de autógrafos no Rio de Janeiro. Depois encontrará os fãs de Recife no dia 13 e em seguida, virá à Fortaleza, onde acontecerá uma sessão de autógrafos no Teatro Celina Queiroz da Unifor, dia 15.

A programação da banda se encerra no País com um show em São Paulo, no dia 17. Os ingressos estão sendo vendidos através da plataforma online Sympla.

Confira a programação completa:

RIO DE JANEIRO - RJ:

Data: 11 de junho de 2022 (sábado)

Horário da Sessão I: 17 horas (abertura de portões às 16h30min)

Horário da Sessão II: 20h30min (abertura de portões às 20 horas)

Local: Teatro Dercy Gonçalves (rua Prof. Valadares, 262 – Grajaú)

Classificação: Livre

Venda exclusiva pela internet

A sessão de fotos acontecerá entre as duas sessões, logo após o fim da Sessão I.

RECIFE - PE:

Data: 13 de junho de 2022 (segunda-feira)

Horário da Sessão I: 16h30min (abertura de portões às 16 horas)

Horário da Sessão II: 20 horas (abertura de portões às 19h30min)

Local: Teatro Barreto Júnior (rua Est. Jeremias Bastos - Pina)

Classificação: Livre

Venda exclusiva pela internet

FORTALEZA - CE:

Data: 15 de junho de 2022 (quarta-feira)

Horário da Sessão I: 17 horas (abertura de portões às 16h30min)

Horário da Sessão II: 20h30min (abertura de portões às 20 horas)

Local: Teatro Celina Queiroz (Unifor - avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Classificação: Livre

Venda exclusiva pela internet

A sessão de fotos acontecerá entre as duas sessões, logo após o fim da Sessão I.

SÃO PAULO - SP:

Data: 17 de junho de 2022 (sexta-feira)

Horário do show: 20 horas (abertura de portões às 17 horas)

Local: Teatro Gamaro (rua Dr. Almeida Lima, 1176 - Mooca)

Classificação: Livre. Menores de 14 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Modelo de autorização para acompanhantes de menores de 16 anos.

Venda exclusiva pela internet

Apenas o setor Plateia tem espaços reservados para cadeirantes.

