Cinemas Benfica realizam sessão de "Sonic 2" adaptada para autistas

A sessão adaptada acontece no próximo domingo, 24, e a venda de ingressos se inicia nesta terça, 19

Os Cinemas Benfica anunciaram a realização de uma sessão especial do filme "Sonic 2" adaptada para autistas. A exibição acontece no próximo domingo, dia 24 de abril, a partir das 10 horas.

A sessão adaptada para autistas é realizada pelos Cinemas Benfica desde 2016. Durante a exibição do filme, parte da iluminação permanece acesa, o volume é reduzido e os autistas podem circular e conversar pela sala.

Sobre o assunto Solange Almeida alerta sobre vício em vape: "Perdi a vontade de cantar"

KLB anuncia nova turnê após sete anos fora dos palcos

Cícero anuncia show em Fortaleza em julho no Theatro José de Alencar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vendas serão iniciadas a partir de terça-feira, 19, em formato presencial e online, através do site do Shopping Benfica. O autista e um acompanhante pagam meia (cada um). É necessário comprovar o autismo por meio de laudo ou outro documento.

A sessão especial também terá sorteio de presentes da Paramount, distribuidora do filme. Os Cinemas Benfica estão localizados no 2º andar do Shopping Benfica.

Em "Sonic 2", o Dr. Robotnik retorna à procura de uma esmeralda mística que tem o poder de destruir civilizações. Para detê-lo, Sonic se une a seu antigo parceiro, Tails, e parte em uma jornada para encontrar a joia antes que ela caia em mãos erradas.

Sessão adaptada de "Sonic 2" para autistas

Quando: domingo, dia 24 de abril, às 10 horas

Onde: Cinemas Benfica

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags