Netflix: séries e filmes brasileiros que chegam ao streaming em 2022

A Netflix divulgou as produções brasileiras que estarão disponíveis no streaming neste ano. Alguns dos destaques são "Maldivas" e "O Cangaceiro do Futuro"

A Netflix divulgou algumas produções brasileiras que chegarão ao seu catálogo neste ano. A plataforma de streaming fez o anúncio em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13 de abril.

Um dos lançamentos é uma série de comédia com a influenciadora digital Ademara e a atriz Mel Maia. Ainda sem nome e data de lançamento, o conteúdo focará na família Menezes.

Os familiares têm suas vidas mudadas quando a filha mais velha decide trancar a faculdade para investir em sua carreira de influenciadora digital. A situação, entretanto, não é bem aceita.

O HEXA eu não sei, mas aqui tem tudo o que tá chegando de conteúdos brasileiros pra encher a gente de orgulho.



Segue o fio que tá puro ouro — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 13, 2022

Também haverá um documentário sobre a trajetória do grupo Racionais MC’s. O conteúdo contará a história de Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock.

Um título de suspense será “Olhar Indiscreto”, que terá Débora Nascimento, Emanuelle Araújo, Nikolas Antunes e Ângelo Rodrigues no elenco. Na história, Miranda é uma voyeur que se utiliza de suas habilidades como hacker para espionar a vida das pessoas.

Algumas obras já tinham sido anunciadas anteriormente, como “Maldivas", “O Cangaceiro do Futuro”, “Depois do Universo” e “A Sogra Que Te Pariu”. Esta última estreou na Netflix nesta quarta-feira, 13, e acompanha Dona Isadir, uma mulher intrometida e engraçada que vai morar com o filho durante a pandemia.

Outras séries também ganham segunda temporada, como “Cidade Invisível”, “Irmandade” e “Bom Dia, Verônica”.

Produções brasileiras na Netflix

- Maldivas

- O Cangaceiro do Futuro

- Só Se For Por Amor

- Olhar Indiscreto

- Cidade Invisível (temporada 2)

- Carga Máxima

- Ricos de Amor 2

- Irmandade (temporada 2)

- Bom Dia, Verônica (temporada 2)

- Depois do Universo

- Casamento a Distância

- Série de comédia com Ademara e Mel Maia (sem nome)

- Documentário sobre Racionais MC’s

- A Sogra que Te Pariu



