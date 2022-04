"Animais Fantásticos": novo filme da franquia explora passado de Dumbledore

Dumbledore talvez seja um dos personagens mais complexos e misteriosos da franquia de “Harry Potter”. A partir da perspectiva do jovem bruxo que sai de seu cotidiano comum para adentrar um universo de aventuras em um mundo fantástico, o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts era como uma entidade. Ele era o responsável por conduzir os adolescentes até a vida adulta e tinha um trabalho semelhante ao de um guia espiritual.

Sempre estava ali, inabalável em meio ao caos, para proteger os estudantes. Demonstrava uma estabilidade que lhe permitia ser bondoso e sem qualquer sinal de orgulho. Também dava os melhores conselhos. Dele, surgiram frases que se tornaram populares entre o público que consome a história: “São as nossas escolhas, mais do que as nossas capacidades, que mostram quem realmente somos” é uma das famosas.

'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' estreia nesta quinta-feira, 14 de abril, nos cinemas brasileiros (Foto: Divulgação/ Warner Bros)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entretanto, ele era percebido pela visão de um garoto, de um órfão que precisava projetar a figura do pai em alguém. Foi Dumbledore que conseguiu cumprir esse papel. Mas isso não bastaria para tornar o personagem tão enigmático.

Por isso, em “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, que estreia nesta quinta-feira, 14 de abril, nos cinemas brasileiros, os espectadores conhecem com maior profundidade o homem que viria a se tornar o grande conselheiro de Harry Potter.

Detalhes do enredo

Na continuação da saga protagonizada pelo magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne), o professor convoca o famoso pesquisador de criaturas do mundo mágico para uma missão. O docente sabe que o mago das trevas, Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), está iniciando ações para controlar toda a magia.

Mas Dumbledore não pode confrontá-lo diretamente, porque, anos antes, fez um pacto de sangue que lhe impede de atuar contra o antagonista. Jovens, inocentes e apaixonados, os dois prometeram que permaneceriam conectados pelo restante da vida.

Por causa disso, Newt Scamander é escalado para o trabalho. O homem carismático, que não completou seus estudos formais como aluno da casa Lufa-Lufa (de acordo com os livros), deve elaborar um plano para deter os objetivos de Grindelwald. Mas há uma questão: o vilão tem a capacidade de prever o futuro.

Em 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore', Mads Mikkelsen assume o papel de Grindelwald (Foto: Divulgação/ Warner Bros)



A única forma de driblar essa situação é fazendo com que ninguém que está envolvido na tentativa de salvar o mundo bruxo conheça todos os passos. Assim, nenhum deles pode ter o controle completo da situação - nem Dumbledore, nem Newt, nem mesmo os espectadores.

E os heróis que fazem parte da aventura não são tão óbvios: além do magizoologista, há Jacob (Dan Fogler), um humano que se apaixonou por uma bruxa; Theseus Scamander (Callum Turner), que trabalha no Ministério da Magia; Eulalie Hicks (Jessica Williams), professora de defesa em Hogwarts; Yusuf Kama (William Nadylam), bruxo franco-americano e meio-irmão de Leta Lestrange; e Bunty (Victoria Yeates), assistente de Newt.

Também fazem aparições especiais os melhores amigos do magizoologista: Pickett, um animal tímido em forma de ramo de folhas, e Pelúcio, um bicho que parece um ornitorrinco e tem fixação por objetos brilhantes.

Novos atores e vilões

Já os vilões da saga convencem os espectadores: Mads Mikkelsen (“Druk”) assumiu o papel de Grindelwald depois que Johnny Depp se envolveu em uma série de controvérsias por causa das denúncias de agressão de sua ex-mulher, Amber Heard. O ator dinamarquês começou as filmagens de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” quando as gravações já estavam na metade, mas ele consegue interpretar Grindelwald com todas as suas profundidades e complexidades.

Outro personagem que gera curiosidade é Credence Barebone (interpretado por Ezra Miller, que não pôde comparecer à pré-estreia por ter sido preso durante algumas horas após causar problemas em um bar no Havaí). O jovem, que descobriu ser um Dumbledore, guarda rancor do tio, Alvo, e do pai. Mesmo assim, ele será peça fundamental na trama.

Em 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore', é possível conhecer mais sobre a família de Dumbledore (Foto: Divulgação/ Warner Bros)



Participação brasileira

Entretanto, os brasileiros ficaram animados com um anúncio no fim do ano passado: a atriz paranaense Maria Fernanda Cândido interpreta Vicência Santos na franquia. A personagem é uma das pessoas que concorre a um dos mais importantes cargos políticos do mundo bruxo.

Apesar disso, ela tem poucos diálogos e sua história tampouco é explorada. Mas há uma margem para que Vicência ganhe mais foco nos próximos filmes, que não têm previsão de lançamento.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Tira O Título Army": Fãs do BTS incentivam jovens a tirarem título de eleitor

Netflix anuncia spin-off de "Bridgerton", que focará na rainha da série

Com Robert Pattinson, "Batman" chega ao HBO Max na segunda, 18 de abril

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

A partir desta quinta-feira, 14 de abril, nos cinemas brasileiros.

Outros filmes

Os dois primeiros filmes da saga, “Animais Fantásticos e Onde Habitam” (2016) e “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” (2018), estão disponíveis no HBO Max. Todos os sete longas-metragens de “Harry Potter” também estão na plataforma de streaming da HBO.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags