Festival de Finos Filmes abre inscrições para curtas-metragens

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 2 de maio de forma on-line. As obras devem ter, no máximo, 20 minutos de duração

O Festival de Finos Filmes está com inscrições abertas para a sua nona edição. Os curtas-metragens inscritos precisam ter sido produzidos a partir de 2020 e ter no máximo 20 minutos de duração. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 2 de maio de forma on-line.

Em sua nona edição, o evento ocorrerá em São Paulo entre os dias 1 e 4 de setembro. A mostra não é competitiva e tem como objetivo discutir cinema e política a partir das exibições dos filmes selecionados, dando também espaço aos novos cineastas brasileiros. Para participar, os cineastas não podem já ter realizado longas-metragens.

“Neste ano decisivo para o País, reforçaremos o Finos Filmes como uma arena de debates que entrelaça cinema e política. Os curtas nacionais têm servido, há anos, como termômetro das pautas e urgências de parcelas da sociedade. Ajudar a dar espaço e reverberação para essas vozes é um compromisso do festival”, declara Felipe Poroger, diretor do festival.



Para as discussões, o projeto conta ainda com a presença de convidados que atuam em diferentes setores. Em outras edições, nomes como Lázaro Ramos, Fernando Haddad, Linn da Quebrada, Pastor Henrique Vieira e Maria Rita Kehl fizeram parte das mesas de debate.



O resultado dos filmes selecionados será divulgado no dia 1º de agosto, um mês antes do início do evento.



Inscrições para o Festival Finos Filmes

Quando: até 2 de maio

Onde: no site Festhome

Mais informações: @finosfilmes no Instagram e no site do Festival Finos Filmes



