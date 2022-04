"Envolver": Spotify analisará se recorde de Anitta veio de fraude

As alegações de que o recorde teria vindo a partir de mecanismos que violariam as regras do Spotify incluem "manipulação do algoritmo de resultados" da plataforma

No último dia 25 de março, o Brasil viu pela primeira vez uma artista nacional alcançar o topo do Spotify Global. A conquista veio a partir da música “Envolver”, da Anitta, um feito marcado também pelo forte engajamento de fãs nas redes sociais e pelo pico de mais de 6,4 milhões de reproduções no serviço de streaming no dia em que chegou ao primeiro lugar.

De acordo com o Rest Of The World (organização internacional de jornalismo sem fins lucrativos), 4,1 milhões de streamings vieram de brasileiros. Diante das campanhas e dos métodos empenhados para que Anitta fosse levada ao topo, o Spotify avaliará se houve “fraude” ou “robotização” para o seu recorde. A informação foi divulgada pelo colunista Ricardo Feltrin, do Uol.

As alegações de que o recorde teria vindo a partir de mecanismos aplicados por fãs que violariam as regras do Spotify incluem “manipulação do algoritmo de resultados” da plataforma e a suspeita de uso de “robôs” (bots) para que a canção fosse reproduzida diversas vezes. Como forma de aumentar a quantidade de streams, entre as ferramentas divulgadas por fãs nas redes sociais está o uso de redes VPN (Virtual Private Network, em inglês, e Rede Virtual Privada, em português).

Com esse método, seria possível alterar a localização do endereço IP (que identifica um dispositivo na internet ou em rede local) do usuário e aumentar a quantidade de reproduções. Antes de Anitta chegar ao topo do Spotify, um perfil de "central de fãs" atualizado por sua equipe compartilhou a postagem de uma internauta na qual ensinava formas de aumentar o engajamento de “Envolver”.

bora trabalhar galera, usem todas as contas do spotify, e não se esqueça de trocar de conta á cada 20 plays.https://t.co/fESruLoKvY — Upload Anitta (@uploadanitta) March 14, 2022

Segundo comunicado enviado pelo Spotify para o jornalista Ricardo Feltrin, a plataforma não anunciaria “nenhuma posição oficial” sobre as suspeitas relatadas, mas dispõe de “recursos de engenharia e pesquisas significativos para detectar, mitigar e remover atividade de streaming artificial” no serviço.



Caso sejam detectadas irregularidades, o Spotify pode aplicar medidas como “retenção de royalties, correção de números de streaming” e outras iniciativas “para garantir que a popularidade do artista ou da música seja refletida com precisão” em seus gráficos. Além disso, pode até remover de seu serviço conteúdos que considere “manipulados”.

O sucesso da música teve contribuição também do envolvimento de famosos a partir do "Envolver Challenge", desafio que instiga internautas a realizarem a coreografia da canção. Celebridades como a apresentadora Ana Maria Braga, o ex-BBB 21 Gil do Vigor e a atriz Bruna Marquezine, por exemplo, também aderiram à dança.

Anitta tem buscado adentrar cada vez mais no cenário internacional de música - fazendo também parcerias com outros artistas de destaque. Na última terça-feira, 12, a carioca lançou seu novo álbum, intitulado “Versions Of Me”, com colaborações com os cantores estadunidenses Khalid e Cardi B. O projeto reúne faixas em inglês, espanhol e português.

Lançada originalmente em novembro de 2021, “Envolver” teve grande crescimento em março também após sua coreografia, conhecida como “el paso de Anitta”, viralizar na rede social TikTok. Com a sua conquista no Spotify Global, a cantora brasileira ultrapassou artistas consolidados no cenário internacional, como Justin Bieber e Adele. Até a publicação desta matéria, o hit tinha mais de 145 milhões de reproduções na plataforma.





