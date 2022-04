Com shows de Anitta e Pabllo Vittar, Coachella será transmitido no YouTube

Neste fim de semana, 15 a 17 de abril, o Coachella retorna após dois anos de hiato. Com apresentações de Anitta, Billie Eilish, Pabllo Vittar e Harry Styles, o festival acontece também nos dias 22 a 24 de abril, na Califórnia. Mas para quem não pode se deslocar até os Estados Unidos, o YouTube oferece uma transmissão ao vivo que garante acesso aos bastidores e perfomances.

Nesta edição, a plataforma de vídeo celebra 10 anos de transmissão do Coachella e promete uma experiência de primeira fila para todos os seus usuários ao redor do mundo. No primeiro fim de semana, será exibido o line-up completo, enquanto no segundo fim de semana, intitulado Coachella Curated, o YouTube transmite um line up escolhido a dedo pelo Coachella, apresentando ao público artistas destaque ao redor do mundo.

"Celebrar o aniversário de 10 anos da transmissão desse festival tão importante globalmente e, ainda, com duas brasileiras que tem desbravado o mercado internacional com maestria, é muito especial! Esse ano o YouTube está dando aos fãs de música de todo o mundo um lugar na primeira fila para o Coachella 2022, e as experiências de live chat e bastidores tornam tudo ainda mais único, coroando a retomada do festival após 2 anos de inatividade", comenta Sandra Jimenez, Diretora do YouTube Music para América Latina.

Anitta, que acaba de lançar seu novo álbum, "Versions of Me", estará no palco às sextas-feiras, 15 e 22 de abril, no mesmo dia de Harry Styles, em horário ainda a ser definido. Já Pabllo Vittar se apresenta aos sábados, 16 e 23 de abril, mesmo dia de Billie Eilish e Megan Thee Stallion, com horário também a definir.

Coachella 2022

Quando: 15 a 17 de abril e 22 a 24 de abril

Onde: youtube.com/coachella

Horário: a partir das 20 horas

