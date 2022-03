Envolver: música de Anitta alcança topo do Spotify Global

A música "Envolver", de Anitta, chegou ao primeiro lugar do Spotify Global nesta sexta-feira, 25 de março (25/03), sendo a primeira vez que uma artista brasileira e latina chega ao topo do Spotify. A música atingiu um pico de mais de 6,9 milhões de reproduções no serviço de streaming, ou seja, a canção da brasileira foi a mais tocada da plataforma em todo o mundo nas últimas 24 horas.

Na última quinta-feira, 24, a música chegou a receber mais de 3 milhões de streams em todo o mundo e Anitta passou grandes artistas na parada internacional, como Justin Bieber e Adele. Com "Envolver" chegando ao topo do Spotify Global, a música desbancou "Heat Waves" da banda Glass Animals, que está no ranking desde dezembro de 2020.

O reggaeton da brasileira foi lançado em novembro de 2021, mas voltou a fazer sucesso após a coreografia do clipe viralizar nas redes sociais, tornando-se uma trend: na dança, milhares de usuários aderiram ao desafio de reproduzir a posição de prancha e, aos poucos, ir descendo até o chão com apoio dos cotovelos ou das mãos. Coreografia ficou conhecida como 'El paso de Anitta' ou "O passo de Anitta".

Nas redes sociais, o apoio para o topo se tornou bem forte após uma versão "musical" da tradicional rixa entre brasileiros e argentinos. A equipe do cantor Paulo Londra prometeu que o novo single do rapper, "Plan A", passaria "Envolver" da brasileira Anitta e chegaria ao topo do chart, enquanto a brasileira ficaria com o segundo lugar. Lançado na última quinta-feira, a música do artista chegou a 1 milhão de plays no Spotify e alcançou a posição #67 no chart.

Os comentários da equipe de Londra mobilizaram os fãs de Anitta e incentivou streams em "Envolver". No que os fãs se envolveram, a música da artista chegou ao primeiro lugar da parada da maior plataforma de música do mundo.

Envolver de Anitta no Spotify Global: outros artistas brasileiros no ranking

#61: DANÇARINA - Pedro Sampaio, MC Pedrinho

#86: sentaDONA (Remix) s2 - Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel

#143: Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats

