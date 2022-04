De Cardi B a Mr. Catra, Anitta lança álbum com parcerias e múltiplos ritmos

Com 15 faixas, "Versions Of Me" estreia nas plataformas de música nesta quinta-feira, 12 de abril

Após o sucesso de "Envolver", o novo álbum de Anitta, intitulado "Versions of Me", chega às plataformas de música nesta terça-feira, 12 de abril. O projeto conta com faixas em inglês, espanhol e português, padrão que Anitta já vinha seguindo em seus últimos trabalhos, como o álbum "Kisses". Entre os artistas que colaboram com a carioca no disco estão Khalid, Cardi B e Kevin O Chris.

Inicialmente, o álbum se chamaria "Girl From Rio", com a proposta de exaltar as origens da cantora. Anitta chegou a lançar um clipe com a música-título do disco, mas depois optou por mudar o conceito do projeto. Foi então que a artista anunciou o novo nome, "Versions of Me", juntamente com a capa do álbum, que consiste em uma montagem com rostos de Anitta em diferentes versões, remetendo às cirurgias plásticas e procedimentos estéticos que realizou ao longo dos anos.

A cantora chegou a receber críticas pela mudança do nome do projeto, mas afirmou que "fazia mais sentido". Durante uma live, Anitta também explicou o motivo pelo qual usou suas diferentes versões na capa. "Nos outros países não é assim, as pessoas não são tão abertas quanto às plásticas dessa forma, não são abertas quanto aos próprios defeitos, quanto a rir de si mesmos. A estratégia por trás do álbum é ter o que falar nas entrevistas, é conseguir ter um assunto sobre o álbum que mantenha o lado que é o engraçado, a polêmica, o que viralize, que renda entrevistas de todos os tipos e passe mensagem pras pessoas de não se levar tão a sério, rir de si mesmo", declarou.

Entre as músicas que integram o novo álbum estão as faixas já conhecidas "Envolver", "Girl From Rio", "Faking Love" com Saweetie, "Boys Don't Cry" e "Me Gusta" com Cardi B e Myke Towers. Entre as canções inéditas estão a parceria com Khalid, "Ur Baby", e "Que Rabão", com vocais de Mr. Catra, que faleceu em 2018, mas deixou os vocais da faixa gravados.

Confira o tracklist:

1. Envolver

2. Gata (com Chencho)

3. I'd Rather Have Sex

4. Gimme Your Number (com Ty Dolla Sign)

5. Maria Elegante (com Afro B)

6. Love You

7. Boys Don't Cry

8. Versions of Me

9. Turn It Up

10. Ur Baby

11. Girl From Rio

12. Faking Love (com Saweetie)

13. Que Rabão (com YG, MC Kevin O Chris, Mr. Catra e Papatinho)

14. Me Gusta (com Cardi B e Myke Towers)

15. Love Me, Love Me

