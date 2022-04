Netflix anuncia spin-off de "Bridgerton", que focará na rainha da série

A série “Bridgerton”, uma das mais populares da Netflix, ganhará um spin-off. A plataforma de streaming fez o anúncio em suas redes sociais nesta segunda-feira, 11 de abril

A minissérie terá foco na Rainha Charlotte (Golda Rosheuvel). No universo fictício, ela, que é uma mulher negra, foi responsável por causar mudanças sociais na alta sociedade.

“Quem já ama a Rainha Charlotte vai ter a chance de se apaixonar ainda mais por ela”, escreveu a Netflix em seu perfil no Instagram. Ainda não há data de lançamento.

Conteúdo será escrito por Shonda Rhimes, que também assina “Bridgerton”. “A minissérie contará a história de amor da rainha com o Rei George e todas as mudanças sociais que o casamento dos dois causou no universo de Bridgerton”, explicou o streaming.

O enredo acompanhará a trajetória da personagem desde sua chegada a Londres quando ainda era uma adolescente. Ela foi prometida ao rei mesmo sem conhecê-lo, mas isso não impede que inicie uma grande paixão entre eles.

As duas primeiras temporadas de “Bridgerton” estão disponíveis na Netflix. História foca na vida de oito irmãos da alta sociedade da Inglaterra que precisam viver em meio ao machismo e a outras questões impostas no século XIX.



