Rita Lee apelidou seu tumor de "Jair", diz Astrid Fontenelle

A cantora e compositora Rita Lee está curada de um câncer de pulmão, que havia sido diagnosticado em maio do ano passado. Em publicação no perfil do Instagram, a apresentadora Astrid Fontenelle contou que a artista apelidou o tumor de “Jair”.

“Rita Lee curada de um câncer de pulmão que ela, sempre na sintonia fina da ironia, apelidou de Jair”, escreveu a jornalista na publicação.

“Rita minha musa, deusa, trilha sonora da minha vida. Santa Rita de Sampa!”, comemora. “Permita-me celebrar essa conquista, parte de sua intimidade, mas são tão poucas as alegrias dessa nossa vida adulta”, diz.

Nos comentários, a atriz Ingrid Guimarães falou sobre o assunto: "tira o Jair!". Outros famosos também compartilharam mensagens de alegria, como Lulu Santos, Alcione, Adriane Galisteu e Thalita Rebouças.

Desde o ano passado, a cantora fazia tratamentos de imuno e radioterapia para combater a doença, que estava localizada em seu pulmão esquerdo. A informação da recuperação total de Rita Lee foi divulgada pelo portal Metrópoles.



