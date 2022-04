Walker Scobell será Percy Jackson na nova série do Disney Plus

“Percy Jackson e os Olimpianos”, série em live-action do Disney+, ainda sem data de estreia, teve o nome de seu protagonista divulgado hoje. Walker Scobell, ator de 13 anos, foi confirmado para viver Percy Jackson na série baseada nos livros de Rick Riordan. A informação foi divulgada pela Variety e confirmada pelo autor dos livros.

O processo para encontrar quem interpretaria Percy Jackson foi longo. A série foi anunciada inicialmente em maio de 2020 e a procura pelo seu protagonista teve início em abril de 2021 com Rick Riordan à frente do processo.

Em seu blog, o autor elogiou o ator e comentou: "Walker é um super fã dos livros, tendo lido tudo até 'Os Desafios de Apolo'. Ele já tem uma camiseta do 'Acampamento Meio-Sangue'”.

A trama da série vai acompanhar as aventuras de Percy Jackson, que descobre ser um semideus: filho de um deus e de uma humana. O herói deve então aprender muitas lições e lidar com todos seus poderes e perigos que virão devido sua herança de sangue.

A franquia, baseada nos livros publicados a partir de 2005, ganhou dois filmes, em 2010 e 2013, com Logan Lerman no papel principal. As sequências foram canceladas por não obterem um bom retorno do público e da crítica. Com a intensa participação de Rick Riordan nas decisões sobre a série, os fãs agora esperam uma adaptação mais fiel aos livros e, consequentemente, de mais sucesso.

O próprio autor dos livros deu a notícia ao ator Walker Scobell por meio de uma chamada de vídeo no Zoom, no final de janeiro. “Ele não tinha ideia de que eu estaria nessa chamada do Zoom. Ele não sabia que a ligação era para dizer que ele conseguiu o papel”, escreveu Rick em seu blog.

Riordan irá escrever o episódio piloto da nova série junto a Jon Steinberg, de “The Rookie“. A direção fica a cargo de James Bobin, que dirigiu a série “The Mysterious Benedict Society” para o Disney Plus e o filme “Dora, a Aventureira“. O trio também atuará como produtores executivos junto a Dan Shotz, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe e às produtoras Gotham Group e 20th Television.

Rick Riordan ainda afirma que está próximo do público descobrir quem serão os atores que viverão Annabeth e Grover, filha de Atena e um sátiro adolescente, respectivamente. “Vimos Walker fazer inúmeras leituras de química com candidatos para nossos outros dois protagonistas, Annabeth e Grover, e embora eu esteja confiante de que esses dois papéis estão muito próximos de serem finalizados e anunciados, senti que era a hora certa para deixar você conhecer nosso Percy”, comentou o autor.

