Rihanna fala sobre planos para novo álbum: "será autêntico e divertido"

Grávida do primogênito, a cantora e empresária Rihanna revela seus planos para o futuro. Em entrevista para a Vogue América, publicada nesta terça-feira, 12 de abril, a artista explicou que já está pensando em seu próximo álbum.

“Estou olhando para o meu próximo projeto de forma completamente diferente, da maneira que eu queria lançá-lo antes. Acho que assim me convém melhor, muito melhor. É autêntico, vai ser divertido para mim e tira muita pressão”, detalha.

De acordo com ela, seu último disco lançado, “Anti”, de 2016, continua um dos melhores trabalhos que já fez em sua carreira. Projeto tem faixas como “Consideration”, com SZA, “Kiss It Better” e “Work”, com Drake.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas Rihanna admite que precisa encontrar o equilíbrio com sua outra carreira, porque detém a Fenty, sua marca de moda de luxo, e sua vida pessoal. “O equilíbrio é um dos meus maiores desafios e sempre foi”, afirma.

“Agora há outro ser humano entrando em cena. Isso muda o que isso significa novamente. Ainda assim, tenho negócios que não vão funcionar sozinhos”, diz.

“Minha mãe lidou com nós três com nem perto da quantidade de recursos que eu tenho, então eu posso fazer isso com certeza. O que isso quer dizer? Não tenho certeza”, deixa em aberto seus projetos para o futuro.

Rihanna e o rapper A$AP Rocky se conhecem desde 2012, quando os dois trabalharam juntos na música “Cockiness (Love It)”. Mas foi somente em 2020 que eles começaram a namorar. O casal espera o primeiro filho.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Com shows de Anitta e Pabllo Vittar, Coachella será transmitido no YouTube

Walker Scobell será Percy Jackson na nova série do Disney Plus

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags