Pink Floyd e cantor ucraniano lançam clipe inédito em benefício da Ucrânia

A banda Pink Floyd, após 28 anos em hiato, uniu forças ao cantor ucraniano Andriy Khlyvnyuk para o lançamento da música “Hey Hey Rise Up”, criada com o objetivo de arrecadar fundos para a Ucrânia, país invadido pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano. Esta é a primeira música original da banda desde o álbum “The Division Bell”, de 1994.

O vocal ficou por conta de Andriy, que, com o início dos conflitos, deixou a turnê com sua banda, Boombox, para lutar pelo seu país de origem. Em suas redes sociais, o cantor postou um vídeo cantando a música “The Red Viburnum in the Meadow”, em sinal de protesto contra a guerra. Além de Gilmour, "Hey Hey Rise up" conta com Nick Mason (baterista e membro-fundador do Pink Floyd),Guy Pratt (baixo) e Nitin Sawhney (teclados).



O clipe oficial, lançado na última quinta-feira, 7, junta imagens da banda com o vídeo do cantor ucraniano e do que vem acontecendo no país desde a invasão. A direção ficou a cargo de Mat Whitecross e a arte de um girassol presente na capa do single é obra do artista cubano Yosan Leon, fazendo referência a uma mulher que foi vista entregando sementes de girassol, flor nacional da Ucrânia, aos soldados russos, para que as sementes em seus bolsos florescessem quando eles fossem mortos.



David Gilmour, integrante da formação original do quarteto inglês, conheceu Andriy em um show em 2015 e comoveu-se ao ver seu vídeo. Com isso, decidiu escrever a música e conseguiu falar com o ucraniano por telefone, enquanto ele estava no hospital após ser ferido durante a guerra. Para Gilmour, o ocorrido atinge ainda um ponto pessoal, já que o guitarrista tem uma nora e netos ucranianos.



Confira o clipe de "Hey Hey rise up" no player ou clicando aqui: