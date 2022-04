Projeto com lançamento de podcast e livro celebra 110 anos de Luiz Gonzaga

Paulo Vanderley, um dos pesquisadores da vida e obra de Luiz Gonzaga, inicia as ações que comemoram os 110 anos do Rei do Baião

Luiz Gonzaga (1912 - 1989), um dos principais nomes da história da música popular brasileira, completará 110 anos em dezembro. E, para comemorar a data, Paulo Vanderley, que desenvolve pesquisas sobre a vida e a obra do artista, prepara uma série de ações.

Um dos lançamentos é o podcast “Luiz Gonzaga - 110 anos de Nascimento”, que está disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Os dois primeiros episódios já podem ser escutados.

O objetivo do programa, que contará com 50 edições durante o ano, é dialogar com pessoas próximas do artista e de seu trabalho. Nos conteúdos de estreia, houve conversas com Lenine, Fábio Passadisco, Breno Silveira e Chambinho.

Nos próximos lançamentos, outros convidados participarão, como Elba Ramalho, Waldonys, Fagner e Espedito Seleiro. Os episódios são lançados sempre às quartas-feiras.

Além do podcast, o pesquisador Paulo Vanderley planeja a publicação do livro “Luiz Gonzaga - 110 anos de nascimento” para junho deste ano, no período do São João. A obra apresentará documentos sobre a carreira do cantor de “Asa Branca”, além de ter trechos de entrevistas concedidas por ele a jornais de sua época.

Os textos mesclarão relatos pessoais e perspectivas profissionais de nomes consagrados da música brasileira que conviveram com o compositor. Fagner, Lenine, Santana e Maciel Melo são alguns desses artistas.

O site sobre Luiz Gonzaga também foi reformulado. Na página, é possível conhecer fotografias raras, discografia completa do cantor, além de ler curiosidades e ver vídeos antigos.



