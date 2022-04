Com Fagner, aniversário de Fortaleza volta a ter show público após 3 anos

A Capital cearense chega aos 296 anos na próxima quarta-feira, 13 de abril, e ganha programação especial de aniversário com apresentações de artistas locais

Na próxima semana, quarta-feira, 13 de abril, Fortaleza chega aos seus 296 anos. Para comemorar a data, a Prefeitura anunciou programação com shows de artistas locais no Aterro da Praia de Iracema, a partir das 18 horas. A entrada é gratuita e é necessário apresentar o comprovante vacinal completo. O último aniversário da Capital comemorado com show público ocorreu em 2019, antes da pandemia.







O cantor e compositor Fagner será a principal atração da noite e promete entregar um repertório com seus principais sucessos. A homenagem para a Capital cearense também inclui no show de abertura os artistas Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Erivan Produtos do Morro, Nayra Costa e Nickão, baterista da banda Selvagens à Procura de Lei.

A Prefeitura ainda anunciou que outros eventos serão realizados ao longo da semana em alusão ao aniversário de Fortaleza. Em breve, mais detalhes sobre a logística de toda a programação serão divulgados.

