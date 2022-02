Animais Fantásticos: Com Maria Fernanda Cândido, novo trailer é divulgado

"Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" tem data de estreia no Brasil prevista para 15 de abril

Está cada vez mais perto o dia em que os fãs da franquia “Animais Fantásticos” poderão assistir ao novo filme da saga. Enquanto esse momento não chega, a Warner Bros. Pictures” ameniza um pouco da ansiedade do público com o lançamento do mais recente trailer de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, divulgado nesta segunda-feira, 28. O vídeo apresenta o embate entre Dumbledore e Grindelwald e mostra até a primeira cena oficial da brasileira Maria Fernanda Cândido como bruxa.

O trailer é iniciado com trechos do Dumbledore de Harry Potter, interpretado por Michael Gambon. Ele revisita memórias antigas - o que se torna o ponto de partida para o desenvolvimento do novo teaser lançado sobre o terceiro filme de “Animais Fantásticos”. Assim, é introduzido o personagem em idade mais nova, sob atuação de Jude Law.

Na obra, o professor tem conhecimento de que o mago das trevas Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) deseja assumir o controle do mundo mágico. Sabendo que não conseguirá detê-lo sozinho, Dumbledore convoca o magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma equipe de bruxos em uma missão perigosa, na qual irão se deparar com velhos e novos animais fantásticos.

Eles ainda enfrentarão uma quantidade cada vez maior de seguidores de Grindelwald. “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” busca, então, realizar uma conexão da franquia com o universo de Harry Potter e apresentar mais detalhes sobre o passado de Dumbledore.

O filme é dirigido por David Yates e tem roteiro escrito por J.K. Rowling. Além do confronto entre Grindelwald e Dumbledore, o trailer anunciado nesta segunda-feira apresenta a aparição da atriz brasileira Maria Fernando Cândido como a bruxa Vicência Santos. O terceiro longa da franquia tem data de estreia no Brasil prevista para 15 de abril. Estão no elenco também atores como Ezra Miller, Jessica William e Dan Fogler.

