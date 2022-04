Gratuito: Léo Santana fará show em Canoa Quebrada no dia 20 de abril

A apresentação do cantor que iria acontecer na madrugada do sábado, 16, teve data alterada para a véspera do feriado de Tiradentes

O cantor Léo Santana fará show gratuito em Canoa Quebrada, no próximo dia 20 de abril.

A mudança no dia da apresentação do artista baiano ocorreu após críticas da comunidade religiosa do município de Aracati, que estava insatisfeita com a possível interferência nas atividades religiosas da Semana Santa.

Com a mudança, os shows vão ocorrer entre a noite de sábado, 16, e a madrugada de segunda-feira, 18, nas praias de Canoa Quebrada e Majorlândia, além da localidade de Cacimba do Povo.

No evento também estarão presentes os cantores Bell Marques, Zé Vaqueiro e Matheus Fernandes. A promoção do evento é da Prefeitura Municipal de Aracati. Os shows vão acontecer em lugares reservados, com controle de acesso e exigência do comprovante vacinal com as três doses.

Confira a programação completa:



Sábado, 16/04: Cacimba do Povo

23:00 – Abertura

02:00 (madrugada de domingo) – Bell Marques



Domingo, 17/04: Cacimba do Povo

21:30 – Diego Facó

23:30 – Zé Vaqueiro,

01:30 da manhã (madrugada de segunda): Matheus Fernandes

Majorlândia



Sábado e domingo, 16 e 17/4: Tablado 360 no Calçadão de Majorlândia

Das 13 às 16:30 – Bandas Locais

Canoa Quebrada 20/4 Cacimba do Povo

Léo Santana

