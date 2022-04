Acusada de promover turismo sexual, Anitta diz que foi tirada de contexto

Após o sucesso de "Envolver" e a evolução de sua carreira internacional, Anitta foi convidada para estampar a capa da revista internacional Nylon. A publicação foi divulgada na última segunda-feira, 4 de abril, mas teve repercussão negativa. A cantora foi acusada de reforçar estereótipos e promover turismo sexual no Brasil. A artista se pronunciou e afirmou que foi tirada de contexto.

“Nos Estados Unidos, todos querem ser descolados. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar, e eu quero trazer essa energia para cá”. Essa foi a frase que virou manchete na capa da revista. Ao se deparar com a publicação, Anitta criticou. "Eu tô perplexa com essa manchete, real. Tô vendo essa capa agora e tô desacreditada nessa manchete completamente fora de contexto", declarou. De acordo com a cantora, a capa não foi revisada por sua equipe e ela não foi avisada que a publicação já seria divulgada na segunda.

Segundo Anitta, a frase dita por ela foi tirada de contexto. "Vou explicar como funciona. Vamos supor que vão fazer uma matéria de dia das mães sobre sua mãe no jornal. Aí você vai dar a entrevista pra falar dela. Aí vocês passam sei lá... 2 horas falando da sua mãe em vários aspectos. No meio desse papo todo a jornalista pergunta assim: E como é sua mãe quando você quer sair a noite? Aí você responde: 'Nooossa mas mãe é uma coisa chata viu hahahha. Elas sempre preveem tudo de ruim que vai acontecer com a gente antes de acontecer. Que ódio que dá. Ai depois que acontece a mãe fala: avisei hahaha certas são elas'. Aí na capa do jornal sai a foto você com a sua mãe e a manchete: 'Mãe é uma coisa chata. Que ódio'. Essas palavras saíram da sua boca? Saíram. Mas qual foi a pergunta? Qual foi o tom da sua resposta? Você falou rindo? Gritando? O que veio depois dessa fala? Essa é a questão. Vai do profissionalismo e bom senso do jornalista de transcrever a situação e não só as palavras", destacou.

Anitta ainda foi acusada por um internauta de ter causado a polêmica para ganhar mais destaque na mídia, mas a cantora negou. "Esse tipo de polêmica aí eu não usaria jamais nem se fosse pra ficar mais famosa que o Papa. Isso é um desrespeito do c****** com muita gente e muita coisa na vida", disse. Após a repercussão negativa, a revista apagou a publicação.

