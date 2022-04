Rainha Letizia inaugura o primeiro museu britânico de arte espanhola

A rainha Letizia inaugurou, nesta terça-feira (5), o primeiro museu britânico dedicado exclusivamente à arte espanhola, com obras reunidas por um milionário admirador da pintura do Século de Ouro, que busca com este projeto impulsionar a economia de uma cidade inglesa deprimida.

Tudo começou quando, em 2012, o financista londrino Jonathan Ruffer, fundador de uma importante empresa de investimentos, soube que a cidade de Bishop Auckland, no extremo norte da Inglaterra, se dispôs a vender sua excepcional coleção de quadros de Zurbarán (1598-1664).

As 12 telas, retratos em tamanho natural de Jacobo e 11 de seus filhos --Benjamín, o 12º, pertence a outro colecionador-- iam deixar este município de 24.000 habitantes em cujo castelo residiam desde sua aquisição em 1756 por um poderoso bispo local.

"Pensou que era uma pena para a cidade e que devíamos comprar os quadros, mas no final acabamos comprando os quadros, o castelo e as terras ao redor", explica sua esposa, Jane Ruffer, cujo marido, de 70 anos, não pôde comparecer à inauguração por ter contraído covid-19.

"A questão então era o que fazer com isso", acrescenta, lembrando que "se no passado a cidade serviu ao castelo e ao bispo, quisemos dar a volta por cima" e beneficiar uma população em decadência desde o encerramento da minas de carvão no final do século XX e o alto desemprego que isso causou.

Dez anos e 200 milhões de libras (262 milhões de dólares) depois, conseguiram reunir 120 obras de grandes mestres espanhóis dos séculos XVI e XVII, de El Greco a Murillo, passando por Velázquez e Juan de Juanes, expostas na "Spanish Gallery".

A realeza de ambos os países, representados pela rainha Letizia e pelo príncipe de Gales, Charles, herdeiro ao trono de 73 anos, viajaram 400 quilômetros ao norte de Londres para inaugurar o museu nesta terça.

Aberta ao público em outubro do ano passado, a Spanish Gallery é a maior coleção britânica de pintura do Século de Ouro fora de Londres e o único museu de todo o país consagrado à arte espanhola.

