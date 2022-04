Minissérie "Chiquinha Gonzaga" estreia nesta quarta-feira, 6, no canal Viva

A minissérie “Chiquinha Gonzaga” ganha uma nova exibição a partir desta quarta-feira, 6 de abril, no canal Viva. A produção da Rede Globo, que estreou no fim da década de 1990, conta a história da compositora e maestrina Francisca Edwiges Neves Gonzaga.

O enredo, adaptado por Lauro César Muniz e Marcílio Moraes, foi baseado no livro “Chiquinha Gonzaga. Sofri e Chorei. Tive muito Amor”, escritor por Dalva Lazaroni de Moraes.

Narrativa acompanha Chiquinha Gonzaga, uma musicista revolucionária, republicana e abolicionista que viveu no século XIX. Na época, ela chocou a sociedade do Rio de Janeiro por causa de seus ideais libertários e também por ser a responsável pela popularização do samba no País.

Jovem, ela foi obrigada a se casar com um homem que, apesar de amá-la, lhe privava de seguir sua maior paixão: a música. Por isso, a protagonista deixa o marido e passa a viver com um engenheiro que também compartilhava dos pensamentos da artista.

Nesta situação, Chiquinha Gonzaga encontra apoio para compor e consegue se tornar a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Em sua vida pessoal, ainda manteve um relação amorosa com um jovem mais novo, com quem viveria o restante de sua vida.

O elenco de “Chiquinha Gonzaga” é composto por Regina Duarte, Gabriela Duarte, Susana Vieira, Carlos Alberto Riccelli e Marcelo Novaes. São 38 episódios, no total.

A minissérie começará a ser exibida diariamente, a partir de quarta-feira, 6 de abril, às 19h30min. Também é possível assistir no Canais Globo, no Globoplay.

