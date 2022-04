Ex de Tom Veiga desabafa sobre "filho" de Louro José: "brilhe meio apagado"

Depois que "filho" de Louro José apareceu no "Mais Você", a ex-mulher de Tom Veiga escreveu um desabafo nas suas redes sociais

Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom Veiga, desabafou nas suas redes sociais depois que o “filho” de Louro José apareceu pela primeira vez no programa “Mais Você”. O momento, que emocionou Ana Maria Braga, apresenta um boneco idêntico ao papagaio.

“Coisa maluca essa ‘coisa’ que chamamos de vida. Ela vem, ela vai… E a única coisa que realmente fica é o que fomos e o legado que deixamos, porque tudo é substituível, mas é normal. A vida é cíclica”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Ela ainda desejou sucesso ao novo intérprete, mas alertou: “Desejo, de verdade, que ele brilhe nessa ‘continuidade’, mas brilhe ‘meio apagado’, porque, se brilhar muito, logo ele irá, digamos, ser afastado por algum motivo, porque no programa todos podem colaborar, mas ninguém pode brilhar muito, aparecer muito, se destacar muito”.

De acordo com a também radialista e correspondente internacional, Tom Veiga só permaneceu por muito tempo no programa porque nunca quis ser artista. “Alguém que conhece bem os bastidores ousaria em discordar do que eu estou escrevendo? Não, né?”, questionou.

“Desejo a esse moço que ele saiba a hora de falar, saiba quando as pessoas estiverem de mau humor e, de novo, saiba a hora de falar. Saiba notar a voz da apresentadora dentro do estúdio quando, por ventura, o equipamento falhar e ele não conseguir ver ‘a quantas’ está o programa”, continuou.

“Pra nós aqui da família, o Tom é insubstituível, mas pra muitos, ele é substituível, e tudo bem. A vida é feita de começos e fins, mas desejo do fundo do coração que esse moço faça um belíssimo trabalho, mas com parcimônia, ‘no sapatinho’ pra durar muito mais que 23 anos”, afirmou.

Louro José, que compartilhava o programa “Mais Você” com Ana Maria Braga, tinha sido aposentado desde que seu intérprete, Tom Veiga, morreu em novembro de 2020.

Nesta terça-feira, 5, um novo personagem fez uma aparição ao afirmar que era filho de Louro José. “Eu estou sem documento. Vim de longe, voando. Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga. Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó”, disse o papagaio.



