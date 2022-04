Ex-BBB Arthur Picoli diz que "publi" cobre 5 anos de salário de professor

Arthur Picoli mudou de vida ao participar do Big Brother Brasil 21. Antes do reality, ele trabalhava como professor de Educação Física numa escola da rede pública de Cachoeiro de Itaperimim, no interior do Espírito Santo. Hoje, o ex-BBB trabalha com publicidades nas redes sociais e compara a diferença de renda entre as duas profissões.

Em entrevista ao G1, Arthur revela que ganhou o equivalente a cinco anos de seu salário na época em que trabalhava como professor com apenas uma "publi" que fez para uma marca de cerveja no início de 2022. Ao ser questionado se voltaria a dar aulas, o ex-BBB admite saudades de ensinar, mas os rendimentos na internet são mais atrativos.

Sobre o assunto Novela Pantanal: resumo, horário e onde assistir hoje (04/04)

Lutadora do UFC entra de penetra em festa de Anitta e conquista cantora

Alessandra Ambrosio estrela campanha com Kim Kardashian; veja fotos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Seria muito 'da hora' voltar a dar aula, não me falta vontade. Mas, pensando no meu futuro e sabendo da realidade da educação no Brasil, fica inviável abrir mão da publicidade", declarou. Ao lembrar dos tempos de ensino, Arthur conta que mantinha um bom relacionamento com os alunos e até aos sábados, quando a escola estava fechada, pedia autorização para realizar campeonatos esportivos.

O ex-BBB decidiu estudar Educação Física por não ter conseguido seguir a carreira como jogador de futebol. Ele começou a ensinar em escolas logo nos primeiros semestres da faculdade. Após se formar, o atleta acabou mudando o rumo da carreira. Arthur foi chamado para trabalhar com crossfit no Rio de Janeiro, de 2019 a 2020, e logo depois entrou no BBB. Atualmente, ele é contratado do Flamengo e produz conteúdo para as redes sociais do time.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.





Tags