"Filho" do Louro José aparece no Mais Você e emociona Ana Maria Braga

Ana Maria Braga se emocionou nesta terça-feira, 5 de abril, quando um “papagaio” apareceu durante o programa “Mais Você” e disse que era filho do Louro José. O boneco é idêntico ao antigo personagem.

“Eu estou sem documento. Vim de longe, voando. Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga. Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó”, afirmou o papagaio

“É cara de um e beleza de outro. Desde quando neto precisa de solicitação para falar com a avó?”, questionou o boneco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apresentadora se emocionou com a situação. “É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um monte de coisa”, recomendou.

"Obviamente a gente vai conversar com ele, mas a gente tem que seguir com o programa. Estamos vendo que é um papagaio. Mas até ser filho do meu filho, tem um caminho a percorrer, né? Quem sabe amanhã a gente se encontra?", finalizou.

Louro José, um dos principais companheiros de Ana Maria Braga em seu programa, era interpretado pelo ator Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Bom Dia & Cia deixa programação do SBT após acusações de trapaça

Maisa, Yudi e Priscilla lamentam fim do Bom Dia & Cia, programa do SBT

Lutadora do UFC entra de penetra em festa de Anitta e conquista cantora

Tags