Lutadora do UFC entra de penetra em festa de Anitta e conquista cantora

Lele Pons, J Balvin, Lil Nas X e Diplo foram alguns dos convidados de Anitta para sua festa de aniversário em Las Vegas no último sábado, 2 de abril. Mas foi Maria Oliveira quem chamou atenção da cantora durante o evento. A lutadora do UFC conseguiu entrar de penetra na festa e Anitta sabia que não a tinha convidado. Porém, a artista gostou tanto da penetra que permitiu que ela ficasse no evento.

Após a festa, Anitta usou as redes sociais para falar sobre a situação. "Tinha uma penetra na festa ontem, que a gente amou ela", declarou. "Não sei como ela entrou lá. A gente percebeu que ela era penetra, mas ela era tão legal, tão legal, que a gente amou e ficou dançando com ela até a festa acabar", declarou.

A cantora publicou um vídeo onde dançava funk ao lado de Agatha Moreira e da penetra, pedindo que ela se identificasse. "A gente não sabe quem é você, a gente não sabe como você conseguiu entrar, mas a gente amou que você conseguiu", disse. "Eu olhei e falei: 'Quem é essa garota?'. Daqui a pouco a vibe tava tão boa que eu falei: 'não vou expulsar essa garota por nada'", contou.

No fim das contas, Anitta deu até lição de moral aos fãs sobre a situação. "Fica aí o ensinamento dessa menina pra gente. Se você quer ser penetra numa festa, vai com a vibe boa. Ninguém nem percebeu. Meus amigos tão aqui respondendo meus stories: 'Gente, achava que era sua amiga, porque ela era super vibes, tava enturmada com todo mundo'. Pois muito que bem, quer ser penetra? É assim que tem que ser penetra", brincou.

Com ajuda dos internautas, Anitta descobriu que a penetra era Maria Oliveira, uma lutadora do UFC, que faz parte da equipe Paraná Vale Tudo e compete no peso palha. Após descobrir a identidade da penetra, Anitta a encontrou no dia seguinte. A cantora ainda garantiu que ano que vem a atleta será sua convidada.

