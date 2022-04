Star Plus em abril: veja filmes e séries que chegam ao streaming

O Star+ anunciou todos os filmes e séries que chegam ao seu catálogo em abril. Com mais de 70 títulos na programação, uma das as estreias é a primeira temporada de “Bel-Air”, que adapta “Um Maluco no Pedaço” para os dias atuais.

Com produção executiva de Will Smith, conteúdo mostra uma visão mais dramática para a jornada de Will, um adolescente que sai das ruas da Filadélfia e vai morar em uma mansão em Bel-Air.

Ele deixa para trás a única realidade que já conheceu e tem uma segunda chance em um lugar desconhecido. Na nova região, ele enfrentas desafios e preconceitos em meio a um universo de riqueza.

Também haverá o lançamento da série “The Kardashians”, uma série que revela o dia a dia da família Kardashian. As socialites Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie convidam os espectadores a entrarem em seu cotidiano para conhecerem a verdade por trás das manchetes.

As seis mulheres vivem várias situações, como a pressão de administrar uma empresa que lida com bilhões de dólares, além de ensinar crianças sobre assuntos escolares.

“Morte no Nilo”, que estava em cartaz no início do ano nos cinemas, será disponibilizado no catálogo. Baseado no livro homônimo de Agatha Christie, longa-metragem foca no famoso personagem Hercule Poirot.

O detetive está de férias em um cruzeiro no Egito. Nesta mesma viagem, o casal Linnet Ridgeway e Simon Doyle convida pessoas próximas para celebrar o casamento dos dois. Mas a mulher, que é uma rica herdeira, morre misteriosamente. E todos os passageiros têm motivos para matá-la.

O streaming ainda adiciona alguns títulos da saga Transformers, como “Transformers: A Vingança dos Derrotados”, “Transformers: O Lado Oculto da Lua”, “Transformers: A Era da Extinção” e “Transformers: O Último Cavaleiro”.

Outros filmes populares com estreia marcada para abril são: “Os Miseráveis”, “De Volta ao Planeta dos Macacos”, “Shakespeare Apaixonado”, “A Garota Dinamarquesa” e “Esposa de Mentirinha”.

Star+ em abril

01/04

- Os Outros Caras

06/04

- Crossing Swords

- Os Olhos de Tammy Faye

- The Big Leap (temporada 1)

- Our Kind of People (temporada 1)

- Aeroporto (temporadas 1 a 3)

- O Jim é Assim (temporadas 1 a 8)

08/04

- Os Miseráveis

- De Volta ao Planeta dos Macacos

13/04

- The Amazing Race

- Chaing of Command

- Apocalipse - A Guerra dos Mundos (temporada 1)

- Lynch (temporada 2)

- NYPD Blue (temporadas 1 a 12)

- Aeroporto: Madrid (temporada 4)

14/04

- The Kardashians

- Alta Ansiedade

- Transformers

- Jantar com Beatriz

- Transformers: A Vingança dos Derrotados

- Transformers: O Lado Oculto da Lua

- Transformers: A Era da Extinção

- Transformers: O Último Cavaleiro

- Bumblebee

- Minha Querida Primeira Dama

- Rápida Vingança

- O Céu é de verdade

- Hitch

- Jump

- Triplo X

- Triplo X: Estado de Emergência

- Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança

15/04

- Bios: Vidas que Marcaram a Sua

20/04

- Morte no Nilo

- Wu-Tang an American Saga (temporada 1)

- Have you Seen This Man (temporada 1)

- What I Was Doing While You Were Breeding (temporada 1)

- Napoleon Dynamite (temporada 1)

- Clube da Luta Animal (temporada 6)

21/04

- Captive Audience (temporada 1)

- Meu nome é Bagdá

- Tartessos

- Uma Noite de Crime 3

- O Professor Aloprado 2: A família Klump

- Shakespeare Apaixonado

- Straight Outta Compton: A história do N.W.A.

- Corrida Mortal

- Um Tira no Jardim de infância 2

- Filadélfia

- Esposa de Mentirinha

- Contrabando

- Pompéia

- Eu Queria Ter a Sua vida

- A Garota Dinamarquesa

- O Besouro Verde

- Um Tira no Jardim de Infância

- Inimigos Públicos

- O Justiceiro

- A Rede Social

- Roubo nas Alturas

- Limite Vertical

- Muhammad e Larry

27/04

- Bel-air

- Revenge (temporada 1 a 4)

- The Housewife and the Hitman

- Loyal (temporada 1)

- Meninos de Rua (temporada 1)

29/04

- The Housewife & The Shah Shocker

- Negócios Fora de Controle

- Quem Foi Jesse James

- Operação França II

- D Wade: Life Unexpected

- Episódio 40

