Estrela de "Round 6", Jung Ho-yeon participará de videoclipe do The Weeknd

A música "Out Of Time" faz parte do disco "Dawn Fm", lançado por The Weeknd em janeiro de 2022

A atriz Jung Ho-Yeon, que interpretou a personagem Kang Sae-byeok (Jogadora nº 67) na série da Netflix “Round 6”, terá mais um projeto de grande repercussão à frente: a artista estrelará o videoclipe de “Out Of Time”, do The Weeknd. A informação foi divulgada pelo próprio cantor em suas redes sociais e o vídeo será lançado em 5 de abril.

out of time : tuesday pic.twitter.com/uqTytXAMUI — The Weeknd (@theweeknd) March 31, 2022

Na imagem publicada, é possível ver Jung Ho-yeon e The Weeknd dentro de um espaço que aparenta ser um elevador. A cena também apresenta mãos em movimento de abertura para o tal lugar, onde os artistas surgem centralizados. A música “Out Of Time” faz parte do disco “Dawn Fm”, lançado por The Weeknd em janeiro de 2022.

Conhecido por hits como “Blinding Lights” e “Save Your Tears”, The Weeknd apresenta no álbum 16 faixas e parcerias especiais de outros artistas, como Tyler, the Creator, Jim Carrey e Lil Waybe. Quanto a Jung Ho-Yeon, a atriz sul-coreana é um dos nomes confirmados no elenco da série de suspense “Disclaimer”, da Apple TV+.

