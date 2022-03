Amazon Prime Video: veja filmes e séries que chegam ao catálogo em abril

O Amazon Prime Video divulgou uma lista com alguns filmes e séries que chegarão ao seu catálogo em abril. Nesta sexta-feira, 1º, haverá o lançamento da primeira temporada de “Um Lobo Como Eu”.

Mary e Gary foram feitos um para o outro. Entretanto, o passado dos dois retorna para atrapalhar a vida do casal e fazê-los questionar se os segredos que escondem podem destruí-los.

Também haverá a estreia do filme “All The Old Knives”. No enredo, terroristas fizeram centenas de pessoas como reféns em Viena. Na tentativa da CIA de realizar um resgate, todos os planos dão errado.

Seis anos depois, as situações ainda aterrorizam os agentes Henry Pelham e Celia Harrison, que eram amantes na época. Mas o que eles questionam é o que aconteceu com um agente infiltrado.

Já “As Agentes 355” conta a história de mulheres que se unem para deter um grupo de mercenários que coloca suas mãos em uma arma ultrassecreta com o objetivo de destruir o mundo.

A agente da CIA Mace Brown, a agente alemã Marie, a ex-membro do MI6 e especialista em computadores Khadijah, a psicóloga Graciela e a mulher misteriosa Lin Mi Sheng tentam rastrear os movimentos dos vilões.

O elenco é composto por Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz e Bingbing Fan. Direção é de Simon Kinberg.

Outro lançamento aguardado é "The Outfit", que terá Mark Rylance, Zoey Deutch e Dylan O'Brien no elenco. Leonard é um alfaiate inglês que fazia ternos para a famosa Savile Row, de Londres.

Após uma tragédia pessoal, ele vai morar em Chicago e opera uma pequena alfaiataria. A partir disso, começa a trabalhar para uma família de gangsters.

Amazon Prime Video em abril

1º/04

- O Internato (temporada 2)

- Um Lobo Como Eu (temporada 1)

08/04

- All The Old Knives

- As Agentes 355

- Filmes da saga “007”

- The Outfit

15/04

- A Sentença (temporada 1)

29/04

- Meia-Noite no Switchgrass

- Undone (temporada 2)



