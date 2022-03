Disney Plus em abril: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

O Disney+ anunciou os títulos que chegam ao seu catálogo em abril. Com mais de 30 filmes e séries, um dos destaques é “Apresentando Nate”, longa-metragem original da plataforma de streaming.

Na história, Nate é um adolescente de 13 anos que sonha em se apresentar nos palcos da Broadway. Mas há um problema: ele não consegue nem um papel na peça da escola e talvez não tenha as habilidades necessárias.

Quando seus pais saem da cidade, ele e sua melhor amiga decidem fugir para Nova York na tentativa de provar que todos estão errados em suas opiniões. Um encontro fará com que várias reviravoltas aconteçam na jornada do protagonista.

Produção é baseada no livro homônimo de Tim Federle. O elenco tem participação de Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer, Rueby Wood, Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow.

Outro conteúdo do Disney+ é “A Era do Gelo: As Aventuras do Scrat”, que compõe seis curta-metragens. Nessas narrativas animadas, o infeliz esquilo de “A Era do Gelo” passa por muitas situações, como as aventuras de se tornar pai, além da luta por sua noz.

Já “Do Esboço à Realidade” mostra os bastidores do trabalho dos artistas do Walt Disney Animation Studios. A cada episódio, animadores e outros profissionais revelam os processos criativos por trás de personagens icônicos da empresa.

Disney+ em abril

1º/04

- Apresentando Nate

- Pantera Negra: O Reino Selvagem

- O Chamado da Floresta

- A Garota Mais Estranha do Mundo

06/04

- The Hardy Boys (temporadas 1 e 2)

- Bluey (temporada 3)

- A Vida Secreta dos Predadores

- Desvendando a América Central (temporada 1)

- Aprendendo com Disney Junior (temporada 1)

08/04

- Lost Tombs of the Pyramids

- Portugal: Ecossistemas Extremos

- 100% Coco

- O Touro Ferdinando

13/04

- A Era do Gelo: As Aventuras do Scrat

- Fancy Nancy Clancy (temporada 3)

- Sabores Extremos com Gordom Ramsay (temporadas 2 e 3)

- Reablitação Canina (temporada 2)

- O Extraordinário Território da Escandinávia

15/04

- Descobertas de Bob Ballard

- India’s Wild Leopards

- De Volta ao Titanic

- A Lenda de Mordu

20/04

- Spidey e Seus Amigos Espetaculares (temporada 1)

- Anos Incríveis (temporada 1)

- Lost Cities: The Great Flood

- Club Mickey Mouse: Malasia (temporada 4)

22/04

- A Ursa Polar

- No Caminho da Ursa Polar

- A Pequena Grande Fazenda: O Retorno

- Explorer: Tepui

27/04

- Do Esboço à Realidade

- Segredos em Sulphur Springs (temporada 2)

29/04

- Gnomeu e Julieta

