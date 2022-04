Estação das Artes: programação de abertura tem visita guiada e exposição

Programação do primeiro fim de semana do novo complexo cultural do Estado começa às 9 horas do domingo, 3. Visitação ocorre, inicialmente, em caráter semanal

Novo complexo cultural do Ceará, a Estação das Artes divulgou a programação gratuita de abertura do espaço, que conta com uma visita guiada, o momento "Memórias da Estação" e a exposição "Nos Trilhos do Tempo". As atividades acontecem no domingo, 3, de 9 às 12 horas. A Estação das Artes ocupa a área da antiga Estação João Felipe, no Centro, e as ações destacam o caráter histórico do local.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sec. da Cultura do CE (@secultceara)

A partir das 9 horas da manhã, ocorre a visita guiada pelos jardins da Estação, que prioriza plantas nativas e propõe um resgate da biodiversidade. A atividade será conduzida pelo responsável pelo projeto paisagístico do complexo, Bruno Ary. A concentração ocorre na entrada do prédio, no Pavilhão de Acesso.

Já a partir das 10 horas, ocorre o momento batizado de "Memórias da Estação". Nele, histórias da antiga Estação Ferroviária João Felipe serão compartilhadas pelo engenheiro aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A José Hamilton Pereira e o presidente da Associação dos Engenheiros da Rede Viação Cearense Marcos Miranda Cabral. A conversa se desenrola na Gare, a arena de eventos do equipamento.

Completa a "estreia" da programação da Estação das Artes a exposição "Nos Trilhos do Tempo". Com caráter fixo, a mostra traz 30 imagens feitas pelos fotógrafos Chico Gomes e Regivaldo Freitas que propõem um olhar para a relação do humano com os trilhos. Em cartaz na Plataforma da Estação.

Entregue pelo governo na última quarta-feira, 30 de março, a Estação irá iniciar os trabalhos com uma programação semanal, sempre nas manhãs dos domingos, conforme informações divulgadas pela Secretaria da Cultura do Estado. Os equipamentos que a compõem terão funcionamento gradual, ainda sem detalhes.

Entre eles, estão a Pinacoteca do Estado do Ceará, o Centro de Gastronomia e Cultura Alimentar, o Centro de Design do Ceará e o Mercado Criativo do Ceará, além das sedes da Secretaria da Cultura e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico.

Domingo na Estação

Quando: neste domingo, 3, a partir das 9 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Mais infos: @secultceara

