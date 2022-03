Dia da Mentira: festival na Praça do Ferreira premia mentiroso com R$ 1

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

O Festival de Mentiras acontece nesta sexta-feira, 1º de abril, em alusão ao Dia da Mentira, na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O maior mentiroso deve receber R$1, enquanto o 2º e 3º colocados recebem, respectivamente, R$0,50 e R$0,25

O 33º Festival de Mentiras ocorre nesta sexta-feira, 1º, a partir das 17 horas, na Praça do Ferreira, localizada no Centro de Fortaleza. Em alusão ao Dia da Mentira, o evento premia o maior mentiroso com R$1. O 2º e 3º colocados recebem, respectivamente, R$0,50 e R$0,25.

Para participar, basta contar uma “mentira das boas”. A consagração é decidida pelo público, com aplausos e a famosa vaia cearense: “Ieeeêi!”. As inscrições acontecem uma hora antes do festival, ali mesmo no entorno, onde existia o Cajueiro Botador, conhecido como Cajueiro da Mentira.

Antigo ponto de encontro de intelectuais, comerciantes e contadores de causos, a Praça do Ferreira guarda histórias da cultura humorística cearense. Próximo ao local, na rua Floriano Peixoto, havia um cajueiro onde se comemorava o Dia da Mentira. Conta-se que a eleição do maior "potoqueiro" (aquele que mente) do Ceará foi realizada de 1904 a 1920.

A árvore foi derrubada durante uma reforma. Depois, em sua memória, foi plantado um novo cajueiro, que acabou morrendo. Uma placa próximo ao edifício da Caixa Econômica resguarda a história.

Placa do Cajueiro Botador, conhecido como Cajueiro da Mentira, em registro do O POVO de Marcos Studart em 18/4/2000 (Foto: Marcos Studart em 18/4/2000)



O Festival de Mentiras acontece anualmente, como forma de resgatar esse famoso causo da Cidade. A realização do evento é uma parceria do Escritório do Riso, do Museu do Humor Cearense e do Museu do Caju.

Conhecido como “Zebrinha”, o humorista e historiador Jader Soares está à frente da competição. Ao O POVO, em janeiro de 2022, durante o Festival da Vaia ao Sol (aqui já é outra história!), o artista lembrou que o “Cajueiro da Mentira” era, constantemente, um local de crítica. Se um político prometia algo extravagante, por exemplo, a população fixava um papel com o compromisso — justamente para lembrar "da mentira".

No Festival de Mentiras, além do prêmio em moeda corrente do Brasil, cada mentiroso recebe um certificado especial, estampado com o Troféu Pantaleão, em homenagem ao personagem loroteiro de Chico Anysio (1931-2012). Diz Jader que o "prêmio fenomenal", que totaliza R$ 1,75, será entregue "sob forte esquema de segurança".

Festival de Mentiras

Quando: nesta sexta-feira, 1º, a partir das 17 horas

Onde: Praça do Ferreira (Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro, Fortaleza, CE)

Mais informações: www.zebrinha.net/



