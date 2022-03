Porto Iracema das Artes promove cursos de artes visuais, audiovisual e teatro

O Porto Iracema das Artes abre inscrições para cursos em artes visuais, teatro e audiovisual a partir desta sexta-feira, 1º. As pessoas podem se inscrever até o dia 10 de abril por meio de formulário virtual.

Com um total de 150 vagas, as atividades formativas seguem a temática “Poéticas Afro-Indígenas”, que conduzirá o ano letivo da escola. O objetivo da instituição é debater sobre o conhecimento e as práticas ancestrais que emergem na formação artística.

O público-alvo do programa são estudantes de escola pública que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Os alunos devem ter, no mínimo, 16 anos. 50% das vagas serão destinadas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, com deficiência, travestis, transexuais e transgêneros.

Após o fim das inscrições, o processo seletivo contará com análise dos formulários e entrevistas. O resultado final será divulgado no dia 22 de abril.

No percurso de artes visuais, dividido em “Desenho, corpo e aproximações pictóricas” e “Fotografia, corpo e intervenções urbanas”, haverá experimentações com linguagens, materiais, espaços e surportes.

A partir de encontros, os artistas farão projetos artísticos que envolvem desenho, pintura, colagem, fotografia e outras expressões. Também haverá reflexões e provocações sobre a arte brasileira.

Já a formação em audiovisual é dividida em cinco módulos: “Navegações Estéticas”, “Visualidades”, “Sonoridades”, “Montagens” e “Territórios Audiovisuais”. O objetivo é construir narrativas e experiências individuais e coletivas.

O percurso de teatro será dividido em oito partes: “Navegações Estéticas”, “Corpo, voz e espaços cênicos”, “Teatro brasileiro e as poéticas afro-indígenas na cena”, “Figurino e maquiagem como elementos cênicos”, “Cenografia”, “Iluminação”, “Pesquisa e projeto em espetáculo” e “Partilha com grupos e/ou coletivos”.

Cursos básicos

Artes visuais

- Desenho, corpo e aproximações pictóricas

Quando: de 25 de abril a 29 de julho, das 9h às 12 horas (terças e quintas)

- Fotografia, corpo e intervenções urbanas

Quando: de 25 de abril a 29 de julho, das 14h às 17 horas (terças e quintas)

Audiovisual

- Percurso de audiovisual

Quando: de 25 de abril a 20 de julho; módulo 01, de segunda a quinta, das 9h às 12 horas; demais módulos, às segundas, quartas e sextas, das 9h às 12 horas

Teatro

- Percurso de teatro

Quando: de 25 de abril a 8 de agosto, das 14h às 17 horas (segundas, quartas e sextas)

Cursos básicos do Porto Iracema das Artes

Inscrições: de sexta-feira, 1º, até 10 de abril

Onde: formulário de inscrição do Google



