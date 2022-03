Complexo Cultural Estação das Artes Belchior será inaugurado nesta quarta-feira, 30

Entrega do novo equipamento cultural do Estado que leva o nome do compositor cearense Belchior ocorre dias antes da saída de Camilo Santana do Governo

O Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, do governo do Estado, será inaugurado nesta quarta-feira, 30 de março, com programação que contará com solenidade oficial. Estarão presentes o governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela e o secretário da Cultura Fabiano Piúba.

Ocupando a área da antiga Estação João Felipe e entorno, o local reunirá a Pinacoteca do Estado do Ceará, o Centro de Gastronomia e Cultura Alimentar, o Centro de Design do Ceará, o Mercado Criativo do Ceará e as sedes da Secretaria da Cultura e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico.

De acordo com a Secult, o complexo irá iniciar os trabalhos com uma programação formativa semanal, aos domingos, e o funcionamento dos equipamentos que o compõem será gradual.

No começo do mês, o Vida&Arte apurou que a intenção do Governo do Estado era entregar o equipamento até o final de março, ainda com Camilo Santana à frente do cargo. O governador deixará a função no sábado, 2 de abril, para concorrer ao Senado Federal.

O projeto é um dos principais da ação cultural do governo Camilo. A gênese dele vem, pelo menos, desde 2011, quando ainda na gestão Cid Gomes foi apresentada a ideia de instaurar a Pinacoteca do Estado na área da Praça da Estação. Com o atual govenador, a ideia foi ampliada para o complexo Estação das Artes.

Inauguração do Complexo Cultural Estação das Artes Belchior

Quando: quarta-feira, 30, a partir das 18h30

Onde: Praça da Estação (Rua Dr. João Moreira, s/n, Centro)



