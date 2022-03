Fecomércio lança Escola Senac do Livro para desenvolver o setor no Ceará

Com palestras, oficinas, workshops e cursos, o projeto será realizado em parceria com a Academia Cearense de Letras

O Sistema Fecomércio, por meio do Senac Ceará, em parceria com a Academia Cearense de Letras, lança a Escola Senac do Livro, com o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva de livros no Ceará. A ocasião será nesta quinta-feira, 31, às 17 horas, no Senac Reference, e apresentará a proposta da instituição para qualificar os profissionais do setor.

O projeto também trará debates que possam enriquecer a temática das produções de livros. A mesa-redonda “Os Atores da Cadeia do Livro” promoverá diálogos entre os convidados e a escritora, Natércia Rocha; a livreira, Mileide Flores; e o professor e designer, Leonardo Buggy.

O presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt, afirma que o projeto tem a missão de desenvolver ações de incentivo à movimentação do mercado livreiro e apoiar o segmento a partir da estrutura educacional. Luiz ainda reforça que as atividades, como os workshops e as rodas de conversas, serão gratuitas.

O estudo realizado pelo Sebrae, proposto pela Academia Cearense de Letras, identificou pontos que necessitam de melhorias e de avanços no Estado, entre eles, a capacitação contínua de atores da cadeia do livro. Essa capacitação perpassa diversas categorias de profissionais da criação, produção e comercialização, indo desde autores, passando por editores, revisores, designers editoriais, produtores gráficos, livreiros, vendedores, e todos os demais atores desse elo.

A proposta da Escola Senac do Livro é ofertar cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional a partir de um itinerário formativo dividido em três etapas, de março de 2022 a setembro de 2023. O projeto envolve formações que vão desde a área de Gestão Cultural e Design (ex: oficina de redação; o direito autoral no meio digital; formação de leitores), passando por Tecnologia da Informação (ex: criação de livros digitais e conversão para o digital; InDesign para o mercado editorial), e Gestão e Mercado (ex: plano de negócios para editoras de livros; produção independente: editora e autor; como precificar livros e ebooks; marketing para o mercado editorial), entre outros.



Lançamento Escola Senac do Livro



Data: 31 de março, às 17 horas

Local: Senac Reference (Av. Desembargador Moreira, 1301)

Entrada gratuita



