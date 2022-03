Alec Baldwin anuncia que será pai pela oitava vez: "outro Baldwinito"

Alec Baldwin e sua esposa, Hilaria, anunciaram a gravidez do sétimo filho do casal. Com o nascimento do bebê, o ator e diretor se tornará pai pela oitava vez.

Os dois fizeram o anúncio em suas redes sociais na terça-feira, 29 de março. “Depois de muitos altos e baixos nos últimos anos, temos uma enorme surpresa: mais um Baldwinito está chegando neste outono”, escreveu.

“Tínhamos certeza de que nossa família estava completa e estamos muito felizes com essa surpresa. Estou compartilhando com você o momento em que contamos às crianças – como vocês podem ver, elas estão super animadas”, continuou.

Na publicação do Instagram, Alec Baldwin mostra um vídeo em que a família e todas as crianças estão reunidas para descobrir a novidade. Elas sorriem e abraçam a mãe quando sabem que haverá uma nova criança.

“Nosso novo bebê é um ponto muito brilhante em nossas vidas. Uma bênção e um presente em tempos tão incertos”, continuou o diretor.

Desde outubro do ano passado, Alec Baldwin passou por uma série de problemas após disparar uma arma no set de filmagens do longa-metragem “Rust” e matar a diretora de fotografia por acidente.

Ele voltou a trabalhar em fevereiro no filme “97 Minutos” e compartilhou com seus seguidores a experiência de retornar depois de quatro meses afastado das câmeras.



