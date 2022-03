Porto Iracema recebe aula do filósofo Renato Noguera na sexta, 1º

Sob a temática "Entre a Potência do Amor e o Poder do Ódio", filósofo e professor Renato Noguera debate sobre os caminhos possíveis para a sociedade atual

O professor e filósofo Renato Noguera recentemente lançou o livro “Por que amamos: o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor”. Em sua obra, ele se debruça sobre a filosofia, a ancestralidade, os mitos africanos e indígenas, além de outras narrativas orientais e ocidentais, para refletir sobre o amor. Nesta perspectiva, conduzirá a masterclass “Entre a Potência do Amor e o Poder do Ódio” nesta sexta-feira, 1º de abril, no Porto Iracema das Artes.

Na data, o pesquisador apresentará reflexões e caminhos possíveis para a sociedade atual, que passa por uma crise. O projeto faz parte da temática “Poéticas Afroindígenas”, que conduzirá o ano letivo da escola. A ação da instituição busca debater sobre o conhecimento e as práticas ancestrais que emergem na formação artística.

“Os debates em torno do nosso operador poético anual são momentos de aprofundamento de questões que nossos processos nos indicam, num diálogo com a experiência social. Nesse cenário nacional de intolerâncias e brutalidades, nossa aproximação com nossas ancestralidades é um movimento precioso e urgente para fortalecer nossas travessias”, afirma Bete Jaguaribe, diretora de formação e criação do Instituto Dragão do Mar (IDM) e da Escola Porto Iracema.

“O encontro com o filósofo Renato Noguera é o primeiro de uma série de outros momentos que acontecerão neste ano, com os diversos públicos engajados nos projetos de formação do IDM: alunos, professores, parceiros”, explica Bete.

Haverá, ainda, a promoção de outros projetos, como “Encantadas”, de Eliana Amorim, “Arqueologia de Luzes Negras”, de David Felício e Jorge Silvestre, e “Comicidades e questões de gênero”, do Coletivo Yabás.

Masterclass de Renato Noguera

Quando: sexta-feira, 1º de abril, às 19 horas

Onde: Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 – Praia de Iracema)

Gratuito



