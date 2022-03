"Proibir manifestação política no Lollapalooza foi tiro no pé", diz Tabata Amaral

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) escreveu no Twitter nesta segunda-feira, 28, sobre decisão do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acolheu, no sábado, 26, pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e expediu decisão liminar - ou seja, provisória - proibindo manifestações políticas no festival Lollapalooza, realizado no fim de semana em São Paulo.

"Tiro no pé! Decisão antidemocrática e autoritária contra expressão política de artistas em ano eleitoral e em um dos maiores festivais do mundo só reforçou o coro: #ForaBolsonaro! O povo não aguenta mais!", escreveu a deputada.

Mesmo após a decisão do ministro do TSE, vários artistas se manifestaram contra Bolsonaro no festival que ocorreu no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital - entre eles, Marcelo D2, do Planet Hemp.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags