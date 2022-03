Oscar 2022: Jaden, filho de Will Smith, fala sobre tapa em Chris Rock

Durante a cerimônia do Oscar, o ator Chris Rock fez uma piada sobre a doença de Jada Pinkett Smith e seu marido, Will Smith, deu um tapa nele

Uma polêmica durante a cerimônia do Oscar no domingo, 27 de março, virou um dos assuntos mais comentados da internet: Chris Rock, que estava apresentando o evento, fez uma piada com Jada Pinkett Smith. Depois disso, o ator Will Smith - também marido da atriz - se levantou e deu um tapa no apresentador.

Quando a situação ocorreu, o filho do casal, Jaden Smith, utilizou suas redes sociais para apoiar a família: “E é assim que fazemos isso”. O comentário foi escrito durante a madrugada desta segunda-feira, 28.

Entenda a situação

Chris Rock fez um comentário sobre Jada Pinkett Smith, que é careca por causa de seu diagnóstico de alopecia areata, uma doença autoimune que causa a perda de pelos. O ator fez uma referência à possível presença dela em uma continuação do filme “Até o Limite da Honra” (1997), em que Demi Moore aparece sem cabelo.

Com a situação, Will Smith subiu ao palco e bateu no rosto de Chris Rock. Ao se sentar de novo, o ator de “Aladdin” gritou: “Tire o nome da minha mulher da sua boca”.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Logo depois, Will venceu a categoria de “Melhor Ator” pelo seu papel no longa-metragem “King Richard: Criando Campeãs”. Ovacionado pelo público, ele disse em seu discurso: “A arte imita a vida. Eu pareço um pai maluco, assim como diziam sobre Richard Williams, mas o amor faz você fazer coisas loucas”.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas utilizou suas redes sociais para falar sobre o assunto: “A Academia não tolera violência de qualquer forma”.



Will Smith’s acceptance speech as he wins his first ever #Oscar pic.twitter.com/qKVTOb7V6Q — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 28, 2022

