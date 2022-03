Oscar 2022: Will Smith briga com Chris Rock após comentário sobre a esposa

Durante o 94º Oscar, um momento deixou o público confuso e o clima no evento notadamente pesado. Quando o comediante Chris Rock foi anunciar o prêmio de Melhor Documentário, ele fez um comentário sobre a atriz Jada Pinkett Smith que foi mal recebido pelo marido dela, Will Smith. O ator se levantou da cadeira, foi até Chris e o estapeou. Retornando ao assento, gritou duas vezes: "Tire o nome da minha mulher da sua boca!".

O comentário de Chris Rock, que tentou ser uma piada, foi sobre a careca de Jada. Na fala do comediante, ele fez referência à possível presença dela numa suposta continuação do filme "Até o Limite da Honra" (1997), no qual Demi Moore apareceu sem cabelos.

Jada vem, desde o final do ano passado, compartilhando com seguidores sobre seu diagnóstico de alopecia areata, uma doença autoimune que causou perda de pelos e cabelos na atriz.

Na transmissão ao vivo, não foi possível entender se o momento era uma cena ensaiada ou uma reação espontânea de Will Smith. Após o tapa, Chris Rock continuou a apresentação da categoria.

As reações captadas pelas câmeras, porém, reforçaram que a briga entre os dois foi genuína. Lupita Nyong'o, que estava perto do casal Smith, foi filmada em choque, por exemplo.

Até a entrada do rapper e ator Sean Diddy Combs no palco, para apresentar um segmento em homenagem à trilogia de "O Poderoso Chefão", o assunto não havia sido abordado no palco. Ao discursar, Combs fez menção ao acontecido e tentou distensionar o teatro: "Will e Chris, nós vamos resolver isso como uma família".

