Will Smith pode perder Oscar após tapa dado em Chris Rock

Especialistas da indústria cinematográfica declararam ao The New York Post que Will Smith infrigiu o código de conduta da Academia

A noite de premiações do Oscar, que aconteceu no último domingo, 27 de março, ficou marcada pelo tapa de Will Smith dado em Chris Rock. O artista chegou a ganhar uma estatueta na categoria de Melhor Ator por sua perfomance em "King Richard: Criando Campeãs", mas especialistas da indústria cinematográfica disseram ao The New York Post que Smith corre risco de perder o prêmio após o episódio de agressão.

De acordo com as fontes, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem um código de conduta extremamente rígido para convidados e premiados, lançado em 2017 após os escândalos de abuso sexual na indústria. “Além de alcançar a excelência no campo das artes e ciências cinematográficas, os membros também devem se comportar de forma ética, defendendo os valores da Academia de respeito à dignidade humana, inclusão e um ambiente de apoio que promova a criatividade", disse na época a CEO da AMPAS, Dawn Hudson, à Variety.

Durante o 94º Oscar, Chris Rock estava apresentando a categoria de "Melhor Documentário" quando fez uma piada com Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. O comediante brincou sobre o fato da atriz estar careca, mas o casal Smith não gostou, já que Jada sofre de alopecia areata, uma doença autoimune que causa perda de pelos e cabelos. Com isso, Will subiu no palco e deu um tapa em Chris. Ao voltar para seu lugar, o ator ainda gritou: "Tire o nome da minha mulher da sua boca!".



Após vencer a categoria de "Melhor Ator", Will Smith aproveitou o discurso para se desculpar. "Quero pedir desculpas a Academia. Eu quero pedir desculpas aos meus colegas indicados", disse. "A arte imita a vida. Eu pareço o pai maluco, assim como Richard Williams. Mas o amor vai fazer você fazer coisas malucas.", declarou. "Obrigado. Espero que a Academia me convide de volta", falou ao encerrar o discurso.

A Academia chegou a se pronunciar sobre o caso no Twitter: "A Academia não tolera violência de qualquer forma. Hoje à noite, tivemos o prazer de celebrar os vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo".

