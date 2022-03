Oscar 2022: Academia afirma não tolerar violência após tapa de Will Smith

Após o caso de agressão envolvendo o ator Will Smith e o comediante Chris Rock na cerimônia de premiação do 94º Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas publicou um comunicado em seu perfil no Twitter afirmando “não tolerar violência” de qualquer tipo. Na ocasião, Smith deu um tapa em Rock após comentário sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith.

Ainda em sua publicação, a Academia - responsável pela cerimônia e pela entrega dos prêmios - destacou que “tem o prazer de celebrar” os vencedores e que eles merecem o “reconhecimento” de colegas e “amantes do cinema”.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

March 28, 2022

A agressão ocorreu quando Chris Rock iria anunciar o prêmio de Melhor Documentário. Em certo momento, ele fez uma piada sobre a careca de Jada Pinkett Smith e uma referência a uma possível participação sua em um hipotético segundo filme de “Até o Limite da Honra”, em que a atriz Demi Moore aparece sem cabelos. A questão, porém, é que Jada sofre com alopecia areata, doença autoimune responsável pela perda de pelos e cabelo na artista.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Diante do comentário de Rock, foi possível perceber como a atriz ficou desconfortável. Com isso, Will Smith subiu ao palco e estapeou o comediante. Ao voltar para seu assento, ele disse para Chris “tirar o nome de sua esposa da p*rra da sua boca”. Inicialmente, muitos que estavam assistindo ao Oscar pensaram que a agressão havia sido combinada entre os dois profissionais. Entretanto, logo após o tapa foi possível perceber o choque e a tensão entre os presentes na cerimônia.

Will acabou sendo anunciado como vencedor do prêmio de Melhor Ator por seu trabalho em “King Richard: Criando Campeãs”. Ele iniciou seu discurso afirmando que Richard Williams - personagem que interpretou no longa - era “defensor da família” e disse que muitos artistas passam por situações em que têm que “aceitar abusos” e desrespeitos, fazendo de conta que “está tudo bem”. Ele também pediu desculpas à Academia pelo episódio.



